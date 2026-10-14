Milei se mostró junto a Eduardo Bolsonaro en la gala del trumpismo y respaldó a Flávio contra Lula

El presidente Javier Milei volvió a exhibir su alineamiento con el trumpismo y con la familia Bolsonaro al participar de una gala junto a Eduardo Bolsonaro. En ese marco, el Presidente argentino respaldó a Flávio Bolsonaro en su enfrentamiento político con Luiz Inácio Lula da Silva, en una señal de apoyo a la oposición brasileña.

Ante un auditorio integrado por empresarios, inversores y dirigentes vinculados al Partido Republicano estadounidense, Milei ratificó su apoyo a Flávio, quien disputará la segunda vuelta electoral del 25 de octubre frente al actual presidente brasileño. En ese contexto, calificó a Lula como “dictador comunista” y pronosticó que el candidato del Partido Liberal se impondrá en las urnas.

Durante su intervención, el jefe de Estado anticipó un “golpe mortal contra el socialismo latinoamericano” y sostuvo que América Latina se está “tiñendo de azul”, en referencia al avance de las fuerzas políticas de derecha. El mensaje volvió a dejar explícito su alineamiento con la familia Bolsonaro y su intención de consolidar una alianza regional con dirigentes que comparten su orientación ideológica.

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El abrazo con Eduardo Bolsonaro y el mensaje a Jair

Uno de los momentos destacados de la gala fue el encuentro entre Milei y Eduardo Bolsonaro, con quien se abrazó sobre el escenario. Tras la reunión, el dirigente brasileño agradeció públicamente al Presidente argentino a través de sus redes sociales.

“Siempre es un placer volver a encontrarnos y escuchar sus palabras para evitar que el modelo empobrecedor llegue a Brasil (de nuevo)”, escribió Eduardo, quien acompañó el mensaje con un video del saludo entre ambos.

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El mandatario argentino también expresó su respaldo al expresidente Jair Bolsonaro, padre de Eduardo y Flávio, a quien describió como “injusta y vengativamente encarcelado”. La referencia reforzó el alineamiento político de Milei con la familia Bolsonaro, en una semana decisiva para la campaña electoral brasileña.

La participación del Presidente argentino se produjo a once días del balotaje en Brasil, en el que Flávio Bolsonaro buscará llegar a la Presidencia frente a Lula da Silva. La intervención trasladó al escenario internacional la disputa electoral brasileña y sumó un respaldo explícito desde uno de los gobiernos de la región que mantiene afinidad política con el bolsonarismo.

Milei defendió el RIGI y proyectó un crecimiento del 16%

En el tramo final de su discurso, Milei defendió el rumbo económico de su Gobierno y aseguró que la Argentina se está reconstruyendo sobre los valores liberales. Según afirmó, durante su gestión se ordenaron las prioridades y el país “se abrió al mundo con reglas claras”.

En ese marco, destacó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al que definió como “la política de desarrollo más grande de nuestra historia” y un instrumento que, sostuvo, “ha rendido grandes frutos”.

“Argentina sabe que puede ser grande, influyente y próspera, por eso la estamos reconstruyendo sobre los valores liberales”, afirmó el Presidente. Además, sostuvo que cerrará su mandato con un crecimiento del 16% y enfatizó que el país reúne las condiciones necesarias para convertirse en protagonista del escenario internacional.

“Argentina ofrece a sus aliados más alternativas ante una crisis internacional. Ahora se viene la Argentina, se viene la región, miremos al sur y hagamos a toda América grande nuevamente”, concluyó Milei.

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Una alianza política con proyección regional

La participación de Milei en la gala se inscribió en su estrategia de estrechar vínculos con dirigentes de derecha de la región y respaldar candidaturas que disputan el poder a gobiernos de izquierda. El apoyo a Flávio Bolsonaro se suma así a la relación política que el mandatario argentino busca consolidar con el espacio de Donald Trump y otros referentes conservadores.

El encuentro se realizó en el auditorio Andrew W. Mellon de Washington y reunió a representantes de la comunidad hispana, empresarios y figuras políticas vinculadas a la derecha estadounidense. En ese escenario, Milei combinó su respaldo electoral al bolsonarismo con la defensa de su programa económico y un mensaje de proyección continental.

La distinción por su “liderazgo e impacto global” le dio al Presidente argentino una plataforma para reafirmar su posicionamiento internacional, cuestionar al Gobierno de Lula y presentar el rumbo económico de la Argentina como parte de una agenda liberal con aspiraciones regionales.

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Eduardo Bolsonaro se instaló en Estados Unidos en 2025, mientras su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, enfrentaba el proceso judicial por el intento de revertir el resultado de las elecciones de 2022. Desde allí buscó apoyo de la administración de Donald Trump y promovió medidas de presión contra las autoridades brasileñas. Su situación judicial y su alejamiento de la política institucional brasileña condicionaron su proyección electoral, aunque mantiene vínculos con el trumpismo y continúa actuando como nexo entre sectores de la derecha de ambos países.

Durante años, Eduardo fue considerado uno de los posibles herederos políticos de Jair Bolsonaro, por su peso dentro del bolsonarismo y sus contactos internacionales. Sin embargo, su hermano Flávio quedó como candidato presidencial del espacio para enfrentar a Lula da Silva en el balotaje del 25 de octubre.