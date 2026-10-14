Flávio Bolsonaro busca reformar la Constitución y en RDC analizaron las advertencias sobre un posible avance autoritario

Las propuestas políticas de Flávio Bolsonaro para un eventual gobierno en Brasil abrieron un debate sobre el alcance de las reformas institucionales que buscaría impulsar y sus posibles consecuencias para la independencia de los poderes del Estado. Entre los puntos que generan preocupación aparecen una reforma de la Constitución, cambios vinculados a la Corte Suprema y una mayor intervención política en las estructuras de inteligencia y la diplomacia.

En Ronda de Corresponsales, por +Perfil, la corresponsal en Brasil, Eleonora Gosman, examinó los cuestionamientos al proyecto del dirigente brasileño y el peso que podría tener el Congreso en su implementación. También abordó el eventual nombramiento de Eduardo Bolsonaro como canciller y los vínculos de la familia con funcionarios del gobierno de Donald Trump.

La reforma constitucional de Flávio Bolsonaro y las advertencias sobre el autoritarismo

Uno de los ejes del debate es la intención de Flávio Bolsonaro de reformar la Constitución de Brasil. Según lo expuesto por Gosman, las preocupaciones apuntan a que esos cambios podrían modificar el equilibrio entre el Poder Ejecutivo y otras instituciones del Estado.

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La corresponsal mencionó una columna publicada en el diario O Estado de S. Paulo que planteó temores sobre un posible avance autoritario. Entre los aspectos señalados figura la posibilidad de introducir modificaciones que afecten el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia.

De acuerdo con el análisis presentado en el programa, tanto Flávio como su padre, Jair Bolsonaro, mantuvieron una relación conflictiva con el máximo tribunal. En ese contexto, una de las principales inquietudes es que una eventual reforma permita aumentar la influencia política sobre los jueces y limitar la autonomía de las instituciones judiciales.

El Congreso brasileño, una pieza clave para avanzar con los cambios

La composición del Congreso aparece como un factor central para determinar hasta dónde podría avanzar el proyecto. Gosman señaló que las fuerzas de derecha y ultraderecha cuentan con una presencia mayoritaria, un escenario que podría facilitar determinadas iniciativas del sector bolsonarista.

Sin embargo, la posibilidad de reformar la Constitución depende de reunir los apoyos parlamentarios necesarios. Por eso, la distribución de fuerzas legislativas no solo influye en la gobernabilidad, sino también en el alcance de las transformaciones institucionales que podría proponer un eventual gobierno.

Las críticas mencionadas durante el segmento se concentran en el uso que podría hacerse de esa mayoría. La preocupación es que una reforma concebida para modificar el funcionamiento del Estado termine ampliando la capacidad de intervención del Poder Ejecutivo sobre organismos que deberían conservar independencia.

Eduardo Bolsonaro como canciller y las dudas sobre la independencia diplomática

Otro de los puntos que generó debate es la posibilidad de que Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio, sea designado futuro canciller de Brasil. Gosman señaló que esa alternativa circula como parte de las especulaciones sobre la conformación de un eventual gobierno.

El posible nombramiento también plantea interrogantes por la tradición profesional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, conocido como Itamaraty. Durante el intercambio, Jorge Elías destacó la autonomía histórica del cuerpo diplomático brasileño y el peso de los funcionarios de carrera en la representación exterior del país.

La eventual llegada de un integrante de la familia Bolsonaro a la conducción de la diplomacia fue presentada como una señal de un posible cambio en ese esquema. En ese marco, el debate excede un nombramiento individual y alcanza la relación entre las decisiones políticas del gobierno y la independencia de la estructura diplomática.

El papel de Jair Bolsonaro y la revisión de las consecuencias judiciales

Las propuestas atribuidas a Flávio Bolsonaro también incluyen, según lo expuesto en el segmento, la intención de modificar la situación judicial de su padre y de otras personas involucradas en el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023, tal como fue definido por la Justicia brasileña.

Gosman señaló que entre las hipótesis mencionadas figura la posibilidad de que Jair Bolsonaro tenga un despacho y una función dentro del Palacio del Planalto, sede del gobierno federal. Esa perspectiva forma parte de los motivos por los que algunos sectores expresan preocupación ante el eventual regreso de la familia Bolsonaro al poder.

La corresponsal también se refirió a obstáculos judiciales que podrían afectar la conformación del futuro equipo de gobierno. El alcance concreto de esas posibilidades dependería de los procedimientos y las condiciones legales correspondientes, por lo que deben distinguirse las especulaciones políticas de las decisiones efectivamente adoptadas por la Justicia.

Los vínculos con Marco Rubio y el gobierno de Donald Trump

El debate institucional brasileño se desarrolla en paralelo a los contactos entre integrantes de la familia Bolsonaro y funcionarios estadounidenses. Durante el programa se recordó una carta de agradecimiento que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habría enviado a Flávio Bolsonaro después de una propuesta para que representantes del gobierno estadounidense participaran en la transición política brasileña.

Gosman vinculó ese episodio con la posibilidad de que Eduardo Bolsonaro ocupe un lugar relevante en la política exterior de Brasil. Según indicó, el dirigente mantiene una relación estrecha con Rubio, un vínculo que agrega una dimensión internacional a las discusiones sobre la futura conformación del gobierno.

El eventual acercamiento entre ambos países también se relaciona con las coincidencias económicas señaladas durante el intercambio entre Flávio Bolsonaro y el presidente argentino, Javier Milei. Sin embargo, el alcance de esos vínculos y su traducción en decisiones concretas dependerán de la evolución del escenario político brasileño.