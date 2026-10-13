Moraes autoriza a Flávio Bolsonaro a visitar a su padre antes del balotaje

El magistrado del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes autorizó al senador Flávio Bolsonaro a visitar a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien se encuentra bajo arresto domiciliario. La decisión llega a menos de dos semanas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

En una resolución judicial publicada el lunes, Moraes autorizó la reanudación de las visitas, pero señaló que “quedan prohibidos los fines políticos o electorales, así como la difusión de cualquier manifiesto o declaración, incluso por parte de terceros, independientemente del medio utilizado”.

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Moraes prohibió en julio las visitas del hijo mayor de Bolsonaro, tras señalar que Flávio había abusado de sus derechos de visita para ayudar a su padre a eludir una prohibición judicial sobre el uso de redes sociales mediante la publicación de una carta del expresidente. Según medios locales, Flávio Bolsonaro afirmó que visitará a su padre el martes.

Las dos mitades

Flávio se enfrentará al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta del 25 de octubre, tras obtener el 47% de los votos en la primera vuelta, frente al 45% de Lula. El sorprendente resultado lo ha convertido en el favorito para ganar la segunda vuelta y llevar a Brasil hacia la derecha.

Bolsonaro ha criticado en reiteradas ocasiones a Moraes y a otros magistrados del Tribunal Supremo, acusando al juez de abusar de sus poderes y censurar a los conservadores. Durante su campaña, ha pedido en varias ocasiones la destitución de Moraes, al tiempo que ha presentado al juez —que supervisó la condena de su padre por planear un golpe de Estado tras su derrota electoral de 2022— como un aliado cercano de Lula.