El Gobierno restituyó la Ley de Tierras para dictaminar la Inviolabilidad de la Propiedad Privada

Ante la posibilidad de que la oposición derogue mega DNU 70/2023 en el recinto, el Gobierno de Javier Milei accedió a firmar el dictamen sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada donde restituyó la vigencia plena de la Ley de Tierras Rurales que orignalmente había eliminado.

El escenario de este tire y afloje fue el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Allí, el presidente del cuerpo, el oficialista Nicolás Mayoraz, consiguió 34 firmas sobre 66 legisladores presentes. El número se destrabó gracias al respaldo del PRO, la Unión Cívica Radical y la polémica inclusión del diputado José Núñez, un aliado estratégico que fue habilitado para sumarse al encuentro en un trámite exprés que enfureció al resto de los bloques.

Mientras La Libertad Avanza festejaba su despacho de mayoría, la oposición optó con propuestas alternativas. Por un lado, Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría que cosechó el acompañamiento de los legisladores misioneros de Argentina Federal, Alberto Arrúa y Yamila Ruíz. En paralelo, la Coalición Cívica, en la voz de Maximiliano Ferraro, impulsó un tercer texto sumando las firmas de otros cuatro integrantes de Provincias Unidas.

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El encargado de blanquear la letra chica del pacto oficialista fue el radical Diógenes González. Como vicepresidente segundo de Asuntos Constitucionales, el correntino confirmó que el interbloque Fuerza del Cambio ideó un cuarto capítulo para el proyecto. Esta modificación incluye el artículo 38, que anula el polémico punto 154 del mega decreto presidencial, y el artículo 39, que resucita la famosa norma territorial sancionada en 2011 durante la gestión de Cristina Kirchner.

Nicolás Mayoraz

Sin embargo, esta concesión en la Cámara baja tiene un efecto colateral: el expediente deberá pegar la vuelta. Cabe recordar que el texto original, pergeñado por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, había logrado una ajustada media sanción en el Senado durante la caótica madrugada del 7 de agosto, cuando apenas sobrevivieron tres de los seis capítulos originales impulsados por el Ejecutivo.

Ahora, con este recambio de piezas, la pelota vuelve a la Cámara alta, un terreno donde los propios legisladores libertarios avanzan con cautela . Según dejaron trascender fuentes del bloque oficialista, no hay ninguna certeza de que quieran avanzar nuevamente con la iniciativa porque admiten, por lo bajo, que se trata de un tema espinoso que ya generó un fuerte "rechazo social".

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Burlas, pases de factura y el fantasma del quórum

Los ideas y vueltas discursivos le dejaron el escenario servido al peronismo para lanzar sus dardos. El diputado Diego Giuliano fue el encargado de marcar la contradicción del oficialismo, recordando que la gestión de Milei arrancó derogando la protección de tierras e incluso coqueteó con subir la cuota de extranjerización del 15 al 25%. "Parece una comedia. Vuelven a una ley del peronismo respecto a la protección de tierras", ironizó el santafesino antes de estampar la firma.

En la misma sintonía, su compañera de bancada Paula Penacca leyó la jugada como un "manotazo de ahogado". Para la legisladora, el súbito interés de La Libertad Avanza por dictaminar esta iniciativa es, en realidad, una maniobra de distracción para desactivar la sesión especial del jueves a las 14:00, donde la oposición apuesta a juntar el quórum necesario para voltear definitivamente el decreto 70/2023.

El fastidio también cruzó la vereda y se instaló entre los bloques dialoguistas. Maximiliano Ferraro no se guardó nada y criticó el tratamiento de un proyecto que el Gobierno tenía "durmiendo el sueño de los justos” después del traspié en el Senado."El oficialismo pretende tirarnos el fardo a la oposición de la irresponsabilidad de poner sobre el recinto un decreto inconstitucional", remató el referente de la Coalición Cívica, facturándole a la Rosada el tiempo perdido sin lograr resolver la cuestión de fondo por los canales parlamentarios habituales.

TC