“Es una causa de Occidente”: Santiago Caputo agitó la disputa por Malvinas con un mensaje contra el Islam

En medio de la disputa por Malvinas, Santiago Caputo vinculó el reclamo argentino de soberanía con una supuesta amenaza del islam sobre el Reino Unido y advirtió sobre la necesidad de que la Argentina se proyecte con firmeza en el Atlántico Sur. Javier Milei replicó el mensaje del asesor presidencial, que presentó la recuperación de las islas como una causa que excede el plano nacional y se inscribe en la defensa de Occidente.

"Ver al Reino Unido siendo colonizado por el Islam no sólo es un riesgo inminente para la causa de Occidente todo sino que es una tragedia en términos históricos para quienes defendemos las ideas de la libertad", escribió Caputo.

Y remató con una consigna: "Recuperar Malvinas no es una causa solamente nacional. Es una causa de Occidente".

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El asesor presidencial acompañó su publicación con un video de Sagal Abdi-Wali, diputada del Partido Laborista británico, mientras juraba en la Cámara de los Comunes con la mano sobre el Corán, el libro sagrado del islam.

Sobre esa escena, Caputo planteó que "Occidente no puede permitirse la injerencia de un Estado islámico" en el Atlántico Sur, una afirmación que presentó como parte de la discusión estratégica sobre el futuro de la región.

La interna libertaria también se juega en el frente religioso

En las últimas semanas, las expresiones contra el Islam de referentes cercanos al asesor presidencial reabrieron una interna con el sector de Karina Milei y los integrantes de la familia Menem, algunos de los cuales profesan esa religión.

Uno de los episodios más recientes involucró al Gordo Dan, conductor del programa La Misa, que se emite por el canal de streaming Carajo, y referente de la agrupación Las Fuerzas del Cielo, vinculada al sector de Caputo.

Al día siguiente, el Centro Islámico de la República Argentina presentó una denuncia penal contra Parisini por una publicación en X que asociaba al islam con delitos como "violaciones", "decapitaciones", "pedofilia" y "esclavitud". La presentación quedó a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, titular del Juzgado Federal N.º 8.

La entidad religiosa aclaró: "Los delitos los cometen las personas, no las creencias religiosas", en su comunicado.

Parisini, lejos de retractarse, denunció una supuesta persecución contra quienes defienden la libertad de expresión y aseguró estar "dispuesto a ir preso". El 7 de octubre, Milei replicó su descargo con dos palabras: "TOMAR NOTA".

Días después, Sarah B. Rogers, subsecretaria de Estado para Diplomacia Pública de Estados Unidos, respaldó al Presidente y escribió que los podcasters no deberían ser encarcelados por memes.

"El Gordo Dan" mundial: Estados Unidos lo apoyó por un mensaje anti musulmán

En junio de 2025, Lucas Luna, director de Intercargo y referente del espacio cercano a Caputo, había publicado: "No odiamos lo suficiente al Islam". La frase provocó la reacción de Sharif Menem, dirigente de La Libertad Avanza y cercano a Martín Menem, quien le respondió: "Borrá esto, pelotudo".

Sin embargo, la discusión escaló cuando Menem cuestionó la asociación: "No hay que confundir terrorismo con religión", y calificó la publicación como "una estupidez" y apuntó a la falta de "lectura y comprensión".

Caputo, en cambio, profundizó el enfrentamiento con una frase que dejó expuesta la distancia entre ambos sectores: "El que te proponga diferenciar islam de terrorismo es el traidor".

MV/MSS