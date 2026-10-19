El Gobierno desligó la suba del riesgo país de sus medidas económicas y apuntó a la incertidumbre global

En medio de una nueva escalada del riesgo país, el vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmó que “nosotros creemos que la suba del riesgo país obedece a la incertidumbre global”.

Consultado sobre si tuvo influencia la declaración del ministro de Economía, Luis Caputo, de que se podía utilizar el swap con China, Ravier señaló que “el Presidente ha dicho varias veces que, ante la incertidumbre electoral y tantas preguntas que nos hacen, nosotros estamos construyendo solidez macroeconómica para enfrentar ese tipo de situaciones”.

En ese sentido, describió la cantidad de reservas adquiridas en el último año, los swap con China y Estados Unidos y las operaciones de futuros.

Caputo necesita US$ 5 mil millones adicionales para poder afrontar los vencimientos de 2027

“Esa respuesta del ministro Caputo está en línea con lo que dijo el presidente de que estos instrumentos, en caso de sea necesario, se pueden utilizar. No creemos que sean la causa del impacto del riesgo país”, agregó Ravier.

Este lunes 19 de octubre, el riesgo país acumuló su quinta rueda en alza para ubicarse en 678 puntos básicos, el nivel más alto desde octubre del año pasado.

La gran mayoría de los bonos argentinos en dólares muestran caídas de hasta 1,6%-

Sin cambios en el rumbo económico

“Recibimos una economía que llevaba más de 10 años de estancamiento”, sostuvo. En esa línea, destacó que, pese a las dificultades, la actividad logró retomar la senda del crecimiento.

El vocero también descartó modificaciones en el rumbo del plan económico “No va a cambiar. No va a haber un plan platita mientras el presidente Javier Milei siga en funciones”, aseguró.

Y añadió“El plan económico que venimos aplicando es exitoso para bajar la inflación, la pobreza y la indigencia, además de la recuperación del crecimiento. Crece más que en gran parte del mundo en un contexto complejo”, concluyó.

LM/MSS