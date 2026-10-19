La balanza comercial marcó un superávit de US$ 2.976 millones en septiembre, el segundo mes más alto de 2026

La balanza comercial en septiembre registró un superávit de US$ 2.976 millones, con un fuerte aumento en las exportaciones, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

“En septiembre de 2026, el intercambio comercial (exportaciones más importaciones) aumentó 11,6% en relación con igual mes del año anterior, y totalizó un monto de US$ 17.095 millones, ya que las exportaciones sumaron US$ 10.036 millones y las importaciones, US$ 7.060 millones. En este contexto, la balanza comercial registró un superávit de US$ 2.976 millones, con un resultado positivo por trigésimo cuarto mes consecutivo”, informó el organismo. De este modo, en septiembre la balanza comercial representó un incremento de US$ 2.039 millones respecto del mismo mes de 2025.

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En septiembre, las exportaciones alcanzaron un valor de US$ 10.036 millones, lo que representó un aumento interanual de 23,5%, impulsado por un alza de 16,4% en los precios y de 6,1% en las cantidades. Respecto del mes anterior, la serie desestacionalizada creció 8,6%, y la tendencia-ciclo, 0,6%.

En cuanto a las importaciones, en septiembre sumaron US$ 7.060 millones, con una baja interanual de 1,8%, explicada por una caída de 11,2% en las cantidades que no llegó a ser compensada por la suba de 10,4% en los precios. Respecto de agosto de 2026, la serie desestacionalizada aumentó 0,2%, y la tendencia-ciclo se mantuvo sin variación.

"El índice de términos del intercambio mostró una suba de 5,4%, como resultado del mayor aumento de los precios de las exportaciones en relación con los de las importaciones", agregaron desde el INDEC.

Durante el período analizado, el intercambio de Argentina con los principales mercados globales mostró los siguientes saldos destacados. China fue el más activo de los socios comerciales de la Argentina con un intercambio con exportaciones por US$986 millones (-23,8%) e importaciones por US$1.817 millones (0,0%), dejando un déficit comercial de US$831 millones.

Brasil ocupó el segundo puesto con exportaciones que alcanzaron los US$1.206 millones (+2,7%) frente a importaciones por US$1.375 millones (-19,2%), arrojando un saldo negativo de US$169 millones.

Estados Unidos ocupó el último lugar del podio: Generó un superávit de US$379 millones para la Argentina, con exportaciones por US$1.011 millones (+38,9%) e importaciones por US$631 millones (+15,6%).

Chile quedó cuarto. El país trasandino consolidó un superávit de US$640 millones, tras registrar exportaciones por US$750 millones (+65,7%) e importaciones por US$111 millones (+49,7%).

Las repercusiones tras el dato

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el dato a través de su cuenta de X: "Los cuatro grandes rubros registraron crecimiento interanual en el mes. Las exportaciones de Combustibles y Energía se incrementaron 89,1%, en tanto las Manufacturas de Origen Industrial, las Manufacturas de Origen Agropecuario y las de Productos Primarios aumentaron 17,5%, 16,8% y 9,2%, respectivamente".

"Las exportaciones de Combustibles y Energía fueron las más altas de la historia para un mes, en tanto las de Manufacturas de Origen Industrial fueron las mayores desde noviembre de 2012", agregó el ministro.

Desde CEPEC destacaron que "entre enero y septiembre, el superávit acumulado alcanzó los USD 21.198 millones, frente a USD 6.046 millones en el mismo período de 2025. El resultado fortalece el frente externo, aunque será importante observar si la mejora se sostiene con un crecimiento de las exportaciones y una recuperación de las importaciones asociadas a la producción".

FN