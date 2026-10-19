Argentina y Japón renovaron un acuerdo para impulsar inversiones en energía, minería y petróleo y gas

Argentina y Japón renovaron un Memorando de Entendimiento para impulsar inversiones en sectores estratégicos, con foco en el petróleo y el gas, la energía y la minería. El acuerdo incorpora como eje central la cooperación financiera para proyectos que se desarrollen bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

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La renovación se firmó este lunes en Tokio, durante un encuentro del que participó el viceministro de Economía, José Luis Daza, junto con autoridades del Japan Bank for International Cooperation (JBIC), una entidad financiera pública japonesa que ofrece préstamos, inversiones y garantías para proyectos vinculados con los intereses económicos de Japón.

El instrumento establece un marco de cooperación entre el JBIC, el Ministerio de Economía argentino y el Banco de la Nación Argentina (BNA), con el objetivo de profundizar los mecanismos de vinculación financiera en actividades consideradas estratégicas por ambos países.

El memorando había sido firmado originalmente en 2018 y renovado en 2023. Con esta nueva actualización, el Gobierno busca ampliar las herramientas de cooperación para facilitar el desarrollo de proyectos de inversión en sectores clave de la economía argentina.

Qué cambia con la renovación del acuerdo con Japón

El principal cambio incorporado en esta nueva etapa es el énfasis en la cooperación financiera para proyectos de petróleo y gas, energía y minería que se encuadren en el RIGI.

El régimen, creado para atraer grandes inversiones nacionales y extranjeras, ofrece beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios a los proyectos que cumplan con sus requisitos. En ese marco, el memorando apunta a profundizar la articulación con una institución financiera japonesa que puede participar en operaciones de financiamiento e inversión.

Sin embargo, la renovación del entendimiento no implica por sí misma el anuncio de desembolsos, inversiones por un monto determinado ni la aprobación de proyectos específicos. El comunicado oficial tampoco detalló compromisos financieros concretos asociados con la firma.

Además, el acuerdo todavía debe completar un paso formal para entrar plenamente en vigencia: el Banco Nación tiene que obtener las aprobaciones internas correspondientes y finalizar su firma, que se sumará a las ya realizadas por el JBIC y el Ministerio de Economía.

FN