El campo celebra la apertura de Japón a toda la carne argentina, pero advierte que no exportará un gran volumen

Desde el sector agropecuario celebraron la decisión de Japón de permitir la entrada de carne vacuna de todas las regiones Argentina, que hasta el momento estaba restringida a la Patagonia, después de 20 años.

La buena noticia para el mercado exportador cárnico es matizada por las condiciones del mercado del país asiático, que solo tendría sentido para los cortes vacunos de alta calidad y mayor precio.

El presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) felicitó "a las autoridades del Gobierno Nacional por este gran logro, en el que venimos trabajando desde hace tantos años. Está claro que todavía queda mucho trabajo por hacer, pero no deja de ser un hito muy importante para la carne vacuna argentina”, agregó.

Las dos caras de la carne argentina: exportaciones por las nubes y consumo interno en un piso histórico

Si bien aún están pendientes las visitas sanitarias a nuestro país, Breitschmitt estimó que durante el primer trimestre de 2027 podrían concretarse los primeros embarques que habilita este nuevo acuerdo hacia Japón.

"Se trata de un mercado de alto valor que presenta oportunidades para distintos productos de la industria frigorífica argentina, especialmente para la lengua bovina, uno de los productos más apreciados por los consumidores japoneses", indicaron desde el Instituto.

Qué puede pasar con el mercado

Consultado por PERFIL, Fernando Herrera de la Asociación de Productores Exportadores Argentinos (APEA) señaló que este acuerdo sobre condiciones sanitarias no implica el inicio inmediato de las importaciones desde el norte de Argentina. En primer lugar, las autoridades japonesas deberán viajar para auditar directamente las instalaciones en Argentina y luego designarán formalmente las plantas procesadoras de carne que cumplan con todos los estándares sanitarios acordados.

“Hay que considerar también que el arancel de ingreso a Japón es alto (38%) frente a otros exportadores como Estados Unidos o Australia y puede ser una barrera. Además, el tipo de carne de esos países no es igual al producto argentino respecto a tamaño de los cortes, tipificación, marbling, etc. Es un desafío como país que conozcan y adopten nuestra carne”, afirmó Herrera.

El consultor ganadero Víctor Tonelli también destacó la gran importancia del anuncio “desde el punto de vista de la información, del respaldo, del prestigio, es una noticia fantástica, pero desde el negocio tenemos una dificultad muy grande. Japón aplica un arancel del 38% sobre el valor de la mercadería puesta en país, lo cual hace que el costo sea muy alto".

"Además competimos contra Australia y Estados Unidos que están más cerca que nosotros y pagan 21% de aranceles por tratados de libre comercio. Así que desde el punto de vista de la competitividad y del volumen, no hay que esperar gran cosa”, añadió el consultor.

Según Tonelli, Japón, a diferencia de otros mercados, que paga muy bien por la carne de alta calidad con mucho marmoreo. "Probablemente, a medida que empecemos a avanzar y que empiece a funcionar y que nos conozcan, probablemente no vamos a vender tanto en volumen, sino tal vez en cortes de alto valor. Por eso no hay que esperar grandes volúmene ni grandes sumas de dólares en la primera etapa”.

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