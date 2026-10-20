El Super Niño amenaza con inundar las costas: el mar podría subir hasta 30 cm y crece la tensión en América Latina

El fenómeno climático conocido como el Super Niño ya provoca graves daños en las costas de California, EE.UU., donde el avance del océano destruyó viviendas, erosionó playas y obligó a restringir la ocupación de propiedades. Mientras los especialistas advierten que el nivel del mar podría aumentar temporalmente hasta 30 centímetros adicionales por efecto de El Niño, distintos países de América Latina enfrentan inundaciones, sequías y amenazas sobre la producción agrícola. Las previsiones apuntan a un agravamiento de sus efectos durante los últimos meses de 2026 y comienzos de 2027, con millones de personas expuestas a sus consecuencias.

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En el sur de California, una sucesión de ciclones y huracanes del Pacífico oriental generó fuertes oleajes que golpearon la costa durante el verano. Según informó Reuters, en Malibú el océano abrió un socavón, mientras que en Dana Point las olas destruyeron una casa y las autoridades ordenaron desalojar o restringir la ocupación de otras 16 propiedades.

El deterioro también alcanzó a Carlsbad, una ciudad de 112.000 habitantes ubicada al norte de San Diego. Allí, la playa de Tamarack perdió gran parte de su arena en un período muy breve y, en un sector cercano, el agua avanzó hasta un estacionamiento que anteriormente se encontraba junto a la playa. La erosión preocupa especialmente a una localidad que obtiene el 14% de su presupuesto operativo de los impuestos vinculados al alojamiento hotelero.

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De acuerdo con Reuters, el nivel del mar en el sur de California aumentó entre 20 y 30 centímetros durante el último siglo, mientras que un episodio intenso de El Niño podría provocar una elevación temporal adicional de entre 15 y 30 centímetros. A ese escenario se suma la posible llegada de ondas Kelvin submarinas, capaces de generar otro incremento transitorio de magnitud similar. Estas variaciones podrían coincidir con mareas excepcionalmente altas y tormentas que agraven las inundaciones costeras.

Michael Jacox, oceanógrafo de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), explicó que la primera onda Kelvin asociada al actual episodio de El Niño tenía previsto alcanzar California a principios de octubre. Los especialistas también advirtieron sobre la posibilidad de que se produzcan ríos atmosféricos, tormentas capaces de generar inundaciones y acelerar la erosión de playas y acantilados.

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"Las cosas definitivamente se están alineando para que este sea un invierno bastante épico en términos de peligros potenciales", advirtió Patrick Barnard, director de investigación del Centro para la Resiliencia Climática Costera de la Universidad de California en Santa Cruz, en declaraciones a Reuters. El especialista agregó que "todo está amplificado por el cambio climático". Ante las amenazas, California declaró preventivamente el estado de emergencia para facilitar la movilización de recursos y equipos de respuesta.

América Latina bajo alerta por inundaciones y lluvias extremas

En Ecuador, las fuertes lluvias asociadas parcialmente al avance de El Niño provocaron nuevas emergencias durante octubre. Según informó la agencia Xinhua, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos reportó inundaciones y desbordamientos de ríos en las provincias de Los Ríos, Guayas y El Oro. En Guayaquil, cerca de 50 sectores registraron acumulaciones de agua y, en la localidad de Tenguel, el desborde de un río permitió el ingreso del agua a las viviendas.

Las autoridades ecuatorianas suspendieron las clases presenciales en instituciones educativas de cinco provincias afectadas por inundaciones o dificultades de acceso. Desde el 29 de agosto rige una alerta roja nacional y, hasta el 18 de octubre, las lluvias habían dejado tres fallecidos y 23.167 personas afectadas en 22 provincias. Los organismos meteorológicos prevén que el fenómeno alcance su fase de maduración entre noviembre y diciembre.

En Perú, la presidenta Keiko Fujimori llamó a la población a prepararse para un episodio climático de una intensidad excepcional. "Los índices, las estadísticas señalan que vamos a tener un mega Niño, un Niño que nunca hemos visto en las últimas décadas", declaró, según Xinhua. El Gobierno anunció intervenciones en más de 500 puntos considerados de alto riesgo y aprobó 22 decretos para destinar alrededor de 2.000 millones de soles, equivalentes a unos 580 millones de dólares, a tareas de preparación y respuesta.

El impacto económico del Super El Niño: sequías, alimentos y energía

Los riesgos también se extienden a la producción agropecuaria y al abastecimiento energético de América Latina. En Brasil, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) proyectó una cosecha récord de 354,5 millones de toneladas de granos para 2026, aunque advirtió que El Niño podría alterar las precipitaciones. Mientras el sur del país enfrenta la posibilidad de lluvias excesivas, distintas regiones del norte y centro-sur presentan mayores riesgos de sequías y temperaturas elevadas.

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En Venezuela, la principal preocupación es la disponibilidad de agua para la generación hidroeléctrica, responsable de aproximadamente el 60% del suministro eléctrico nacional. El ecólogo Francisco Herrera advirtió a Xinhua que una sequía extrema en el sur del país podría comprometer la producción de energía a comienzos de 2027. En paralelo, El Salvador enfrenta pérdidas agrícolas por la irregularidad de las lluvias, mientras que Perú ya redujo su previsión de crecimiento económico para 2026 del 3,4% al 3,2% por el impacto de las condiciones de El Niño costero.

El alcance económico del fenómeno podría ser considerable. Según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) citado por Xinhua, un episodio extremo de El Niño podría ocasionar pérdidas equivalentes a por lo menos el 2% del Producto Interno Bruto regional y empujar a otros 4,8 millones de personas a la pobreza. Frente a este escenario, la secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial, Celeste Saulo, destacó la importancia de utilizar los pronósticos para anticipar medidas de protección y sostuvo que "El Niño no tiene que ser una fórmula para el desastre".

El Niño en Corrientes: el Paraná superó el nivel de evacuación en la Capital

El impacto del fenómeno meteorológico El Niño recrudeció sobre la provincia de Corrientes, impulsando la crecida simultánea de los ríos Paraná y Uruguay. Según los registros oficiales de la Dirección de Defensa Civil, hasta el lunes 19 de octubre, la cifra de pobladores que debieron abandonar sus hogares trepó a 754 personas, distribuidas entre 392 evacuados en centros oficiales y 362 autoevacuados asistidos en casas de familiares.

En la ciudad de Corrientes, el río Paraná traspasó la marca crítica de evacuación al registrar 7,07 metros en la escala hidrométrica de la Prefectura Naval Argentina. La crecida inundó zonas costeras y obligó a la autoevacuación de 344 vecinos en los barrios Punta Taitalo, Río Paraná, Itatí y Sol de Mayo, entre otros.

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El director de Defensa Civil, Bruno Lovinson, sostuvo a Perfil que "la situación está por ahora tranquila, se sigue asistiendo a los evacuados y esperamos que se estabilice un poco la cuenca". Sin embargo, advirtió sobre la inestabilidad climática que se aproxima hacia el fin de semana.

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