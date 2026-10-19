El Pacífico se vuelve más azul por El Niño: qué significa para la vida marina

El océano Pacífico ecuatorial está adquiriendo tonalidades más azules durante el desarrollo de El Niño de 2026, según observaciones satelitales difundidas por la NASA. El cambio está asociado con una menor abundancia de fitoplancton, organismos microscópicos que constituyen la base de las redes alimentarias marinas y cuya presencia influye en el color del agua.

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Las visualizaciones publicadas el 15 de octubre comparan los mismos meses de 2025 y 2026. Los registros muestran una franja más azul en el Pacífico tropical durante este año, junto con aguas superficiales inusualmente cálidas y variaciones en la altura del mar: tres señales que permiten seguir la evolución del fenómeno.

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El hallazgo requiere una precisión: la tonalidad azul no demuestra que el océano haya quedado sin vida. En estas observaciones, indica una reducción del fitoplancton respecto del período comparado. Los mapas permiten identificar cambios en las condiciones del ecosistema, pero no equivalen a un registro de mortalidad de todas las especies marinas.

Por qué El Niño modifica el color del océano

El mecanismo comienza con los vientos alisios. Cuando se debilitan durante El Niño, disminuye el ascenso de aguas profundas, frías y ricas en nutrientes hacia la superficie. Esa menor disponibilidad limita el crecimiento del fitoplancton y reduce los tonos verdosos asociados con su presencia.

La NASA ya había detectado diferencias al comparar las concentraciones de clorofila de junio de 2025 y junio de 2026. En el Pacífico central ecuatorial, los valores fueron considerablemente menores este año. Ese pigmento, presente en la mayoría del fitoplancton, funciona como un indicador de su abundancia.

El impacto puede extenderse por la cadena alimentaria. Una menor cantidad de fitoplancton reduce el alimento disponible para el zooplancton y repercute sobre peces, aves y mamíferos marinos. Algunos animales pueden desplazarse hacia otras áreas para alimentarse.

Cómo observa la NASA los cambios en el Pacífico

El seguimiento combina información de distintas misiones. El satélite PACE, lanzado en febrero de 2024, mide la luz en cientos de longitudes de onda para estudiar el color oceánico. Sus registros permiten observar variaciones que ayudan a caracterizar las comunidades de fitoplancton.

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Los mapas de color se analizan junto con los de temperatura y altura de la superficie marina. Son productos diferentes: el azul de un mapa de color oceánico tiene un significado distinto del azul utilizado para representar aguas más frías o niveles del mar inferiores al promedio. La interpretación depende de la variable representada.

Qué pronostica la NOAA para El Niño de 2026

En su informe del 8 de octubre, el Centro de Predicción Climática de la NOAA indicó que El Niño seguía fortaleciéndose. El organismo asignó una probabilidad del 83% para octubre-diciembre a un episodio histórico que superaría la intensidad de los anteriores desde 1950, según el umbral establecido para el Índice Oceánico de El Niño Relativo, conocido como RONI. Se trata de una proyección probabilística.

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El mismo boletín consideró probable que las condiciones de intensidad fuerte a muy fuerte continuaran hasta enero-marzo de 2027. También aclaró que un episodio de gran magnitud aumenta las posibilidades de impactos asociados con El Niño, aunque no garantiza que se produzcan en todos los lugares.

Las alteraciones biológicas tampoco tienen necesariamente un carácter permanente. La NASA señala que, después de algunos episodios, puede registrarse una recuperación de la clorofila en el Pacífico ecuatorial. El seguimiento satelital permitirá evaluar cómo responden las distintas comunidades de fitoplancton a medida que evolucione el fenómeno.