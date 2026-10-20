Milei volvió a negar que la gente no llegue a fin de mes y criticó a los periodistas: "Están ardidos"

El presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para criticar encuestas que muestran a una porción importante de los argentinos a los que no les alcanzan sus ingresos para afrontar todos los gastos del mes y, por ello, recurren al endeudamiento.

En el posteo titulado "DESMONTANDO OPERETAS", el presidente señaló: "A los periodistas que están tan ardidos por mi contrargumento a la frase de 'la gente no llega a fin de mes; se quedan sin plata al día 20' entiendo que se sientan mal por haber repetido como loros una frase sin sentido".

"Ahora bien, en lugar de caer en todo tipo de falacias como la 'ad populum' (por ej. 'todos los encuestadores dicen' o la 'ad hominem' (contesta en forma burlona, le falta calle) propongo que demuestren no ser tan precarios y contesten ¿cómo vive durante 10 días una persona sin comer y sin beber?", añadió Milei.

Inflación y actividad: las dos verdades que Milei (al final) reconoció

El presidente también se refirió al uso de la tarjeta de crédito: "Si van a usar el argumento del uso de la tarjeta, más allá que demuestra que no son dignos de crédito por ignorantes, sugiero que se pregunten ¿qué ocurre al mes siguiente? Y así repetir el ejercicio hasta que entiendan la lógica intertemporal del crédito.

Milei también aprovechó el posteo para fijar su posición sobre la morosidad de las familias, que se mantiene en niveles altísimos, rondando el 13%, de acuerdo con el último reporte del Banco Central.

Según el presidente, "el argumento contra la opereta de la mora fue refutado varias veces. Esto es, si no lo entienden sugiero escucharlo todas las veces que sea necesario hasta que entiendan así no repiten estupideces. Esto es, traten de entender cómo ha cambiado el crédito, los préstamos de altas tasas y bajo monto y la dinámica después de un shock político con freno en el crédito. Entiendo que en general son muy pobres intelectualmente pero no es tan difícil", finalizó.

Los números de la encuesta

De acuerdo con una encuesta realizada por Zentrix que se difundió este último fin de semana, casi cuatro de cada diez no pasan de la primera quincena con sus ingresos, y solo el 34% llega a fin de mes, con apenas un 9,8% que logra ahorrar.

"En ese contexto, el crédito funciona menos como una decisión de consumo que como una extensión del ingreso: entre quienes se endeudaron, el 55,1% lo hizo para cubrir gastos básicos (alimentos y salud) y el 21,3% para pagar tarifas y servicios, mientras que solo el 11,8% compró bienes durables", indica el reporte.

De acuerdo con la encuesta, el 72% de los menores de 40 años se queda sin ingresos a más tardar el día 20 del mes, apenas el 3% logra ahorrar y el 60,9% tomó deuda en los últimos seis meses.

"Sin colchón de ahorro, cualquier imprevisto va directo al crédito. Es además el tramo que peor ve al país: el 69,1% evalúa negativamente la economía. En la clase baja, el 83,3% no supera el día 20, solo el 0,9% ahorra y el 68,1% se endeudó, el 65,5% de ellos para cubrir gastos básicos. Es un sector que usa la deuda para sostener el mes y que casi no tiene margen para absorber una cuota", indica el reporte de la consultora.

LM/AF



