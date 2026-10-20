Cachanosky: "Si existe el riesgo kuka es porque no es cierto que todo marche de acuerdo al plan"

El economista Roberto Cachanosky aseguró que “si existe el riesgo ´kuka´ es porque no es cierto que todo marche de acuerdo al plan” al criticar la gestión económica del presidente Javier Milei.

“Si la economía estuviese con actividad económica en alza, tuviera una fuerte corriente inversora y una inflación claramente descendente, no habría riesgo de vuelta del kirchnerismo y, por lo tanto, no se podría argumentar que el riesgo país sube por el riesgo kuka”, agregó.

La crítica fue formulada el día en el que el riesgo país volvió a superar la barrera de los 700 puntos.

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Ajuste laboral

Además Cachanosky sostuvo en las últimas horas que “el ajuste laboral recae sobre el sector privado”.

“De acuerdo a los datos del Ministerio de Trabajo entre noviembre de 2023 y julio de este año el sector formal privado perdió 303.000 puestos de trabajo. Por su parte el sector público perdió 99 mil puestos de trabajo”, explicó.

“Por cada puesto de trabajo que se perdió en el Estado, se perdieron tres en el sector privado. El ajuste está cayendo claramente sobre el sector privado”, remarcó el analista.

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“Empleo informal”

Además señaló que “el gobierno argumenta que lo que está creciendo es el empleo informal, y eso lo ve como algo positivo”.

“Pero en rigor los que trabajan en el sector informal, de acuerdo a datos del INDEC, ganan exactamente la mitad de lo que gana alguien en el sector formal”, subrayó.

“Pero además los que trabajan en el sector informal no aportan al sistema previsional. Se genera un problema en el sector público porque en última instancia las jubilaciones y pensiones se pagan con los aportes de los que trabajan y las contribuciones patronales”, argumentó.

“Cuántos menos hay en ese sector menos posibilidad de sostener a los jubilados”, afirmó en un video publicado en sus redes sociales.

“En síntesis, la idea básicamente es que una política económica positiva crea puestos de trabajo en base a inversiones. Esas inversiones demandan más mano de obra, mejora la productividad, mejora el salario”, prosiguió en su razonamiento.

Y por último concluyó en tono crítico al gobierno nacional: “Acá nos conformamos aparentemente con tener más puestos de trabajo en el sector informal de la economía”.