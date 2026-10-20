Colapinto busca recuperarse en Austin: días, horarios y TV del Gran Premio de Estados Unidos

Franco Colapinto volverá a salir a pista este fin de semana en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, con el objetivo de dejar atrás un complicado paso por Singapur. El piloto argentino abandonó tanto la Sprint como la carrera principal en Marina Bay, en un fin de semana marcado por los problemas técnicos de su Alpine A526. Ahora buscará cambiar la tendencia en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas, donde la categoría afrontará una nueva fecha de su calendario.

La competencia estadounidense marcará el inicio de una exigente secuencia de tres fines de semana consecutivos de actividad para la Máxima. Después de Austin, los equipos viajarán a México y luego a Brasil, en un tramo que exigirá una rápida adaptación de los pilotos y una intensa tarea de preparación para las escuderías.

El Gran Premio se disputará sobre 56 vueltas, en un circuito que combina curvas rápidas, cambios de elevación y sectores técnicos. A diferencia de las fechas con formato Sprint, Austin tendrá un cronograma convencional: el viernes se realizarán las dos primeras prácticas libres; el sábado será el turno del último entrenamiento y la clasificación; y el domingo llegará la carrera principal.

El desafío de Colapinto y la pelea por el campeonato

Para Colapinto, el objetivo inmediato será recuperar competitividad después de un fin de semana en Singapur que terminó sin puntos y con dos abandonos. El rendimiento del Alpine será una de las claves para evaluar las posibilidades del argentino en un campeonato de constructores en el que el equipo necesita descontar terreno frente a sus rivales directos.

La escudería francesa llegará a Austin después de tres fechas sin sumar unidades. Según las posiciones consignadas tras el Gran Premio de Singapur, Mercedes lidera el campeonato de constructores con 578 puntos, seguido por Ferrari, con 444. Más atrás, McLaren reúne 339 unidades y Red Bull suma 332, en una disputa por el tercer puesto que se estrechó durante las últimas carreras. Racing Bulls acumula 100 puntos y mantiene una ventaja sobre Alpine, que suma 68 con la dupla integrada por Pierre Gasly y Franco Colapinto. En el resto de la tabla aparecen Haas, con 30 unidades; Audi, con 23; Williams, con 12; y Aston Martin, con siete. Cadillac, de acuerdo con esos registros, todavía no consiguió puntuar.

En el campeonato de pilotos, Kimi Antonelli aparece cerca de conseguir su primer título mundial, mientras que Max Verstappen llega después de ganar su segunda carrera de la temporada. El rendimiento de Red Bull en Austin será uno de los puntos de interés del fin de semana, en una pista donde el neerlandés se impuso en la edición anterior.

Austin, una pista exigente para la Fórmula 1

El Circuito de las Américas es uno de los escenarios más reconocidos del calendario. Su trazado exige precisión en las frenadas y estabilidad en los cambios de dirección, con una primera curva en subida que suele generar oportunidades de adelantamiento desde la largada. La vuelta más rápida registrada en carrera, según los datos incluidos en la información previa, corresponde a Charles Leclerc, quien marcó un tiempo de 1:36.169 en 2019 con Ferrari. La referencia sirve para dimensionar el ritmo que puede alcanzar la categoría en el trazado texano, aunque las condiciones de pista, los neumáticos y la evolución de los autos pueden modificar los registros de una temporada a otra.

Para Alpine, la prioridad será aprovechar las sesiones de entrenamiento para comprobar el funcionamiento del auto y evitar los inconvenientes que condicionaron la presentación en Singapur. Para Colapinto, en tanto, el fin de semana ofrecerá una nueva oportunidad para completar una carrera y contribuir a la pelea de la escudería en el campeonato.

Días, horarios y TV del Gran Premio de Estados Unidos

La actividad comenzará el viernes 23 de octubre y se extenderá hasta la carrera del domingo 25. Todos los horarios corresponden a Argentina.

Viernes 23 de octubre

Práctica libre 1: 14.30.

Práctica libre 2: 18.

Sábado 24 de octubre

Práctica libre 3: 14.30.

Clasificación: 18.

Domingo 25 de octubre

Carrera: 17, a 56 vueltas.

La transmisión en Argentina estará a cargo de Fox Sports. En Sudamérica también se podrá seguir a través de Disney+, mientras que en España estará disponible por DAZN y, para los suscriptores correspondientes, mediante F1 TV.