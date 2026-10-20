"No va a dar cero": un camionero salió de Corrientes hacia Buenos Aires con 2,65 de alcohol en sangre

Un irresponsable episodio de grave riesgo para la seguridad vial se registró en las últimas horas tras un operativo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Un camionero de 40 años que inició su recorrido en la provincia de Corrientes con destino a la provincia de Buenos Aires fue detectado circulando con una alcoholemia de 2,65 gramos de alcohol por litro de sangre.

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El procedimiento se llevó a cabo durante una fiscalización de rutina sobre el transporte pesado en la Autopista Panamericana. Al momento de someterse al control preventivo y antes de que el dispositivo arroje el guarismo definitivo, el propio conductor reconoció su infracción ante los agentes nacionales afirmando: "No va a dar cero".

Segundos después, el pipetazo confirmó el estado de ebriedad crítica, superando ampliamente la pauta de alcohol cero al volante que rige de manera estricta para los conductores profesionales en todo el territorio nacional.

Inhabilitación, severas multas y controles masivos en rutas

Ante el peligroso nivel de intoxicación etílica registrado, el personal de la ANSV desafectó al chofer de manera inmediata, impidiéndole continuar al frente del volante del vehículo de carga. Según confirmaron desde el organismo nacional, el infractor se expone a una sanción económica que superará los dos millones de pesos, además de una inhabilitación para conducir que podría extenderse hasta por 18 meses.

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El operativo se encuadró dentro de una red de controles donde se inspeccionó a 780 conductores de transporte pesado e interurbano sobre el trazado de la Panamericana. La iniciativa busca verificar la vigencia de la documentación, la tolerancia cero al alcohol y el respeto del uso del carril derecho.

Durante la jornada, un total de 94 choferes profesionales resultaron labrados por diversas irregularidades, entre las que destacaron patentes adulteradas, maniobras indebidas, uso del teléfono celular mientras conducían y falta del cinturón de seguridad, ratificando la necesidad de sostener los controles en las rutas de conectividad federal.