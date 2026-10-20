Crecida del río Paraná: la emergencia hídrica "va de menos a más" y vigilan el pronóstico de lluvias en las altas cuencas

El Gobierno provincial y los comités de crisis municipales mantienen el estado de alerta máxima en el marco de la emergencia hídrica en Corrientes. El director de Defensa Civil, Bruno Lovinson, advirtió que el escenario sobre las cuencas del río Paraná y el río Uruguay proyecta complicaciones severas para los próximos días debido a los pronósticos meteorológicos sobre el territorio brasileño.

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"La emergencia va de menos a más y el clima nos va a ir marcando cuáles son las áreas más vulnerables", definió el funcionario. Actualmente, las autoridades contabilizan más de 400 personas albergadas en centros de evacuados, a las que se suma una contingencia mayor de autoevacuados en la ciudad de Corrientes, quienes reciben asistencia de insumos y alimentos por parte de las áreas sociales.

Si bien el cauce del Paraná muestra un comportamiento estacionario en Itatí y se aguarda una incipiente mejoría en Paso de la Patria, la onda principal continúa desplazándose frente al puerto de la Capital.

La principal preocupación técnica se concentra en las cuencas superiores de Brasil, donde los modelos prevén hasta siete días continuos de precipitaciones con acumulados de entre 200 y 230 milímetros. "Si el fenómeno se da donde está marcado, va a impactar en la cuenca del Paraná y puede generar una nueva onda de crecida con los puertos sobre sus niveles de evacuación o alerta", alertó Lovinson.

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Comportamiento en Goya y el monitoreo de ríos interiores

En el tramo inferior del río, la atención de la Policía de Corrientes y los equipos de emergencia se focaliza en las poblaciones costeras. Bella Vista ingresó en estado de alerta, mientras que Goya traspasó los niveles preventivos y quedó al borde de la evacuación. "Goya es uno de los fusibles más importantes que tenemos aguas abajo del puerto capitalino", remarcó el titular de Defensa Civil.

Asimismo, la previsión de lluvias locales para los días miércoles, jueves y viernes mantiene bajo estricta vigilancia a los ríos interiores, principalmente en la cuenca del Riachuelo y las nacientes del río Santa Lucía.

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En la cuenca del río Uruguay, la situación tiende a estabilizarse paulatinamente, previéndose una mejora para el puerto de Paso de los Libres y la salida del estado de evacuación en Puerto Iguazú.

Auxilio a municipios y despliegue federal

El Gobierno provincial identificó una franja de 30 municipios con prioridad absoluta para la recepción de asistencia humanitaria. Equipos de Defensa Civil y el Ministerio de Desarrollo Social fueron movilizados a Cecilio Echevarría —donde ya se registran evacuados—, en tanto se refuerza el apoyo operativo en Ituzaingó, San Antonio de Apipé, Itatí y Paso de la Patria.

En el plano institucional, la gestión se articula con el director de operaciones de Protección Civil de la Nación, Martín Aníbal Guerra, presente en la provincia para coordinar recursos con la Prefectura Naval Argentina y las fuerzas de seguridad. Además, se aguarda en la ciudad de Corrientes el arribo del buque logístico de la Armada Argentina, que operará como base sanitaria hasta la finalización de la emergencia hídrica.

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Finalmente, respecto del rol de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Lovinson indicó que la represa opera bajo protocolos de seguridad erogando los excedentes, manteniendo una comunicación constante para activar los sistemas de alerta temprana en la provincia.