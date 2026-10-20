Docente desaparecida en Corrientes: denuncian torturas al peón detenido y afirman que "no sabe nada"

La causa que investiga la desaparición de la docente Nancy Estela Godoy en la zona rural del departamento Esquina sumó una grave derivación institucional. El abogado Norberto Fernández Codazzi, defensor del peón Ezequiel Bordón, denunció formalmente que su asistido fue víctima de torturas y golpizas por parte de efectivos de la Policía de Corrientes con el fin de forzar una confesión.

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La presentación de la defensa técnica se concretó durante la audiencia de formalización de la detención ante la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas, liderada por el fiscal Javier Mosquera. De acuerdo con el relato del letrado, los apremios ilegales sucedieron en un sector de monte sin presencia de testigos, en los momentos previos al traslado de Bordón al casco urbano.

Según detalló el abogado, los hechos de violencia física ocurrieron en una zona rural, un espacio que no contaba con la presencia de testigos. Fernández Codazzi fue categórico al referirse al estado de su cliente y a su supuesta vinculación con el caso: "Él no tiene conocimiento de nada".

La defensa argumentó que el accionar policial responde a un mecanismo de coacción física para forzar una confesión en un escenario de total desprotección para el detenido.

Declaraciones sin validez legal

Respecto a los dichos de Bordón sobre el presunto asesinato de Godoy, el abogado aclaró que estas manifestaciones carecen de cualquier valor probatorio debido a las condiciones en las que fueron extraídas. "Lo que dijo de que la mujer había sido asesinada, lo dijo bajo presión, bajo tortura. No tiene ningún sentido ni tampoco ninguna validez eso", explicó el letrado, añadiendo que su cliente habló únicamente "para zafar de la situación".

El defensor describió el método utilizado por los efectivos policiales como un "clásico sistema inquisitivo de torturar a una persona para que diga algo".

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Según el relato, los uniformados lo violentaron mientras lo presionaban con exigencias directas. "La policía lo empezó a golpear y le decía: 'Vos sabes algo, vos tenés conocimiento, vos hiciste, vos participaste, si no sabes, decinos quién fue'", afirmó al canal de televisión LN+.

Finalmente, la defensa concluyó que, incluso bajo los efectos de la presión y recurriendo a mentiras para detener los golpes, las palabras de Bordón no aportaron ningún elemento de interés para la investigación debido a que, en realidad, "no se sabe nada".

Helicópteros y despliegue del Ministerio de Seguridad

En paralelo al cruce por la situación procesal del único detenido, la búsqueda de la docente de 52 años cobró mayor envergadura logística. Al contingente de más de 100 efectivos terrestres de la Policía de Corrientes se incorporaron dos helicópteros: una unidad del Ejército Argentino y otra aeronave contratada por el Gobierno provincial.

Durante las últimas horas, el ministro de Seguridad, Adán Gaya, junto al jefe de la fuerza de seguridad, sobrevoló la geografía inhóspita del paraje El Malezal para coordinar el rastreo desde el aire.

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Las aeronaves focalizan los sobrevuelos sobre las áreas de esteros y bañados donde el acceso a pie o a caballo resulta dificultoso. A pesar de los intensos operativos desplegados en la jurisdicción de Esquina, hasta el momento no se han hallado rastros del portafolio, el teléfono móvil ni los efectos personales de la docente.