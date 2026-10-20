Cottani: “No se puede tratar de bajar a la fuerza la inflación”

El ex viceministro de Economía Joaquín Cottani propuso liberar el tipo de cambio hasta alcanzar una cotización única y tolerar durante unos meses una inflación de entre 3% y 4% para reactivar la economía.

Cottani integró el equipo de Luis Caputo en la actual gestión y antes fue subsecretario de Financiamiento durante el gobierno de Menem y Cavallo.

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"No dan pie con bola"

En una entrevista radial, difundida por NA, aclaró que su crítica es técnica y que comparte el rumbo en disciplina fiscal, apertura económica y reformas estructurales. Su objeción se concentra en la política monetaria y cambiaria: sostuvo que en el corto plazo “no dan pie con bola”.

Según el diagnóstico que expuso en la entrevista, el cepo a las empresas y la intervención oficial mantienen al dólar real por debajo del equilibrio. Por eso pidió liberarlo “hasta que haya un tipo de cambio absolutamente único”.

Consultado sobre el valor que debería tener, dijo que lo determina el mercado. También reclamó una política monetaria “más laxa”, con el argumento de que “una economía que está financieramente reprimida es una economía que no atrae capitales”.

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“No se puede tratar de bajar a la fuerza la inflación”

De allí surgió su planteo más incómodo para el oficialismo: tolerar durante unos meses una inflación de hasta 3% o 4% a cambio de un tipo de cambio más competitivo, con el argumento de que el equilibrio fiscal evitaría una espiralización.

“No se puede tratar de bajar a la fuerza la inflación”, advirtió. Recordó que el crédito en pesos creció 140% por encima de la inflación entre marzo de 2024 y principios de 2025, y que fue la única vez que la economía se recuperó.

Cottani reconoció el “gran ajuste” que bajó el déficit primario desde el 5%, pero habló de “maniobras” para sostener el equilibrio y dijo que la plata no alcanza porque el Gobierno tardó en darse cuenta. Afirmó que la economía “viene estancada desde hace 15 años”. Aun así, consideró que el Gobierno “está a tiempo” de corregir y definió a Caputo como “muy inteligente, capaz de hacerlo”.

Fuente: NA.