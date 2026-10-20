RDI: Argentina alcanzó 56 años de historia con el FMI y el récord del préstamo “más grande”

En una nueva edición de Ronda de Investigación por +Perfil, el periodista, Antonio Riccobene, reconstruyó los principales acuerdos de Argentina con el Fondo Monetario Internacional, desde el primer préstamo de 1958 hasta el nuevo entendimiento del gobierno de Javier Milei.

La relación entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) atravesó distintas etapas, con préstamos, refinanciaciones y períodos de cancelación de deuda. Durante un repaso histórico, Antonio Riccobene explicó: “La relación de Argentina con el FMI tiene 56 años de historia”.

El periodista recordó que el país se adhirió al organismo en 1955 y que el primer acuerdo se firmó en 1958 por 75 millones de dólares. Sobre ese comienzo, señaló: “Fue uno de los acuerdos más bajos por los que, sí, creo que el más bajo por el que Argentina tomó un préstamo con el FMI”.

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Néstor Kirchner canceló la deuda con el FMI

Uno de los principales momentos de desendeudamiento con el organismo ocurrió a fines de 2005, cuando el gobierno de Néstor Kirchner pagó anticipadamente unos 9.000 millones de dólares. Riccobene explicó que la decisión se produjo después del default y del incremento de la deuda durante los años anteriores. “Argentina sí siguió tomando deuda con distintos organismos y con distintos países, pero no con el FMI”, afirmó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

También describió las características del organismo como prestamista: “Incide en la economía de los países por su forma de ir prestando”.

Mauricio Macri y el préstamo récord de 2018

El acuerdo firmado durante el gobierno de Mauricio Macri representó un punto de inflexión por su magnitud. Sobre el contexto que llevó a recurrir al organismo, explicó: “El gobierno de Macri, una de sus principales medidas económicas que va alineada con la campaña, tuvo que ver con el levantamiento del CEPO”. Y agregó: “Eso empieza a generar una dependencia de los sectores externos de la economía”.

En ese escenario, Argentina pidió inicialmente 60.000 millones de dólares. El monto acordado terminó siendo de 57.100 millones, aunque el país recibió aproximadamente 44.000 millones. En este sentido, Riccobene remarcó: “Decíamos, fue el préstamo más grande de la historia del FMI”.

Además, cuestionó las condiciones de devolución: “Lo que tuvo la deuda de Mauricio Macri, a diferencia de las otras, es que no solamente fue por un monto muy elevado, sino que fue por un plazo de devolución de cuatro años”.