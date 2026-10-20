RDI: por qué crecieron las iglesias pentecostales y cuál es su alianza política con Javier Milei

Durante su columna en Ronda de Investigación por la pantalla de +Perfil, la periodista, Paula Bistagnino, analizó la expansión de los movimientos evangélicos en América Latina, su influencia electoral en Brasil y la relación del Gobierno argentino con referentes religiosos.

Al recordar el llamado Rockefeller Report on the Americas, Paula Bistagnino sostuvo: “Lo que se decía es que la iglesia católica está muy contaminada del germen marxista, y por lo tanto es un riesgo que América Latina se tuerza hacia la izquierda”.

Sobre el desarrollo de estas organizaciones, agregó: “Esa inserción de las iglesias se hace con dinero, por supuesto con enviados desde los Estados Unidos, y así arranca este movimiento de las iglesias pentecostales en América Latina”.

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La periodista destacó la dimensión que alcanzó el fenómeno desde la década de 1970: “Yo ayer les dije un número, 4 millones en la década del 70 en todo el continente de miembros y fieles de las iglesias pentecostales, y hoy estamos hablando de más de 160 millones de personas”.

También explicó por qué estas congregaciones lograron extenderse territorialmente. “Tienen una forma de organización muy particular, al estilo de franquicia norteamericana de empresa, vos querés abrir una iglesia perteneciente a alguna de estas iglesias en tu barrio, vas y la abrís”, planteó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

A esa estructura se suma, según señaló, la cercanía con las comunidades: “Esa presencia barrial que en general tienen, porque es una casita, un templo, bueno, el Templo de la Cuadra”.

Jair Bolsonaro y el peso electoral evangélico en Brasil

Bistagnino vinculó el crecimiento religioso con su influencia política, especialmente en Brasil, donde las iglesias pentecostales construyeron una relación con Jair Bolsonaro. La periodista aclaró que el respaldo no debe interpretarse de manera automática: “No todo el mundo porque el pastor le dice que vote tal cosa, vota tal cosa”. Sin embargo, identificó una relación política relevante: “Hay claramente una militancia, un poder y una alianza ideológica con Jair Bolsonaro”.

Como parte de ese vínculo, mencionó la relación del ex presidente brasileño con la Asamblea de Dios, una de las congregaciones más importantes del país. Además, señaló que, “se considera que en Brasil el 30% del electorado es evangélico pentecostal”.

Javier Milei, Franklin Graham y el acercamiento a las iglesias evangélicas

Bistagnino recordó que Franklin Graham, hijo del influyente pastor estadounidense Billy Graham, se reunió con el presidente Javier Milei y Karina Milei en noviembre de 2025.

También destacó el vínculo con la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), a la que describió como “la que está alineada con el presidente Javier Milei”. Según explicó, la organización “tiene 15.000 representaciones en la República Argentina, no 15.000 fieles”.

Bistagnino también señaló un dato legislativo: “En 2024, el 31 de octubre, ahora se cumple, se estableció en 2024, gobierno de Javier Milei, se estableció el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes en la Argentina por ley 27.741, sancionada por el Congreso”. A continuación, recordó que un año antes Milei, entonces diputado, se había abstenido de votar esa misma ley.