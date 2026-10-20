Elecciones en Brasil: en RDC se alertó por cambios en los lugares de votación antes de la segunda vuelta

A pocos días de la segunda vuelta electoral en Brasil, la analista, Eleonora Gosman, durante su participación en Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, advirtió sobre una situación que podría generar incertidumbre entre los votantes: el cambio de direcciones de miles de secciones electorales.

“Es muy peligroso, esto es muy, muy peligroso”, afirmó Gosman al referirse a las alteraciones en los lugares de votación, que podrían complicar la participación de los electores.

Elecciones en Brasil: cambios en 4.300 secciones electorales

Gosman destacó la relevancia de estas modificaciones en un escenario electoral ajustado: “Este es el tema delicado, digamos, que se plantea, porque fue una diferencia de más de 21.000 votos, que en una campaña tan reñida como esta, a pesar de los millones que votan, esto puede ser esencial, tanto para uno como para el otro”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La periodista explicó que los electores podrían encontrarse con que el establecimiento al que deben concurrir ya no es el mismo que en la primera vuelta. “Que vos votaste en un lugar, en una dirección, en la votación de la segunda vuelta, y votás en otra que no se sabe cuál es, en la segunda vuelta, que todavía no está definida, se sabe que cambiaron, pero resulta que cambiaron dos veces”, sostuvo en +Perfil.

Además, remarcó que las campañas no necesariamente pueden anticipar estos cambios para informar a cada votante: “Entonces no le pueden decir a cada votante, fíjate lo que va a pasar que te cambia el lugar de votación”.

La explicación climática de la Justicia Electoral

Gosman también cuestionó los argumentos presentados por las autoridades electorales para justificar las modificaciones. Según relató, el presidente del tribunal, Casio Núñez, mencionó cuestiones climáticas y la posibilidad de tempestades, sequías y otros desastres.

Sin embargo, la periodista consideró que esa explicación no resultaba convincente: “Es medio tirado de los pelos. Es cierto que las mudanzas climáticas existen, pero no como para que vos cambies las escuelas donde se vota. Eso es un tema muy complicado”.