Salud mental en las escuelas: en RDI se hizo hincapié en la falta de psicólogos y la prevención del suicidio

La escasez de profesionales de salud mental en las escuelas argentinas y las dificultades para acceder a la atención psicológica quedaron en el centro del debate. En otro segmento de Ronda de Investigación (RDI) por +Perfil, la especialista en datos, Sol Clemente, relató el caso de Luana, una adolescente de 15 años que se suicidó en Jujuy tras sufrir bullying, mientras el periodista, Nicolás Lucca, advirtió sobre las barreras económicas, territoriales y comunicacionales que rodean la problemática.

Clemente comenzó su intervención con una reflexión sobre la gravedad de la situación: “La realidad es muy deprimente”. Luego relató el caso de Luana, una adolescente de 15 años que vivía en Tilcara, Jujuy, y que había tenido cuatro intentos de suicidio antes de morir en 2024.

Según contó, la madre de la joven había advertido a las autoridades escolares sobre lo que estaba ocurriendo. “Su mamá se lo comunicó al colegio, al director, le dijo que por favor presta atención y que hable con los docentes sobre la situación de su hija”, explicó Clemente. Sin embargo, agregó: “No la escucharon y Luana se terminó suicidando. Ella sufría de bullying y la madre no fue escuchada”.

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Clemente señaló que, en el caso de Luana, la madre contó que el director le había advertido que “los docentes no están preparados para atender lo que le está pasando a tu hija”. Además, relató que la adolescente se había retirado del colegio antes de quitarse la vida, y que su madre se enteró por una amiga de la joven.

Cuántos psicólogos hay para atender a los estudiantes

La falta de profesionales en las escuelas también quedó reflejada en cifras. Según el relevamiento mencionado por Clemente, realizado por Fundación La Nación y FOPEA mediante pedidos de acceso a la información pública, existen 2.778 cargos de psicología para 36.226 escuelas. La periodista explicó que, con más de ocho millones de estudiantes, la proporción equivale a “3,2 cada 10.000 alumnos”.

Frente a ese escenario, planteó la necesidad de fortalecer la prevención y evitar que la intervención psicológica se limite a situaciones extremas. “Y que la relación del colegio con el psicólogo no sea solamente en el momento de que pasa algo grave, sino que haya justamente una prevención”, sostuvo en +Perfil.

También advirtió sobre la sobrecarga laboral de los profesionales: “Si tenés tan pocos psicólogos por cantidad de alumnos y esos psicólogos no pueden atender a todos, entonces no importa que esté el psicólogo, lo importante es que haya para la cantidad de alumnos que se necesita”.

Por otro lado, Nicolás Lucca pidió evitar explicaciones simplistas sobre el suicidio y su relación con el bullying. “A mí me cuesta aprenderlo y llevarlo a práctica todavía y es que no hay una sola causa de suicidio”, afirmó. Y aclaró: “Esta chica se suicidó tras sufrir bullying por diversos factores. No todos los chicos que sufren bullying terminan en suicidio”.

Lucca cuestionó que, pese a la disponibilidad de profesionales en el país, no haya suficientes recursos para atender las necesidades de las escuelas: “Cuesta entender que en el país con la mayor cantidad de psicólogos por habitante no haya psicólogos para los colegios”.

Prevención, medios y responsabilidad política

Lucca también se refirió al papel de los medios de comunicación y a la necesidad de abordar el suicidio de manera responsable, sin convertir el tema en un tabú. “Hay una forma de comunicar correctamente, pero tampoco se puede ocultar el resto, porque no se le hace un favor a nadie”, sostuvo.

Además, cuestionó la falta de respuestas políticas y de servicios de atención adecuados. Al mencionar la necesidad de ampliar la cobertura, planteó: “Nómbrenme un solo político, uno, uno solo, que hable de vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, o vamos a poner por lo menos un turno nocturno en la atención a suicidio, que no lo hay”.