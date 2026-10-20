El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, habló de las detenciones de los metrodelegados que participaron en el paro que esta mañana interrumpió el servicio de subte y cuestionó la protesta. “En mi gestión las cosas por su nombre: lo que la Justicia ordena se cumple. No vamos a aceptar extorsiones mafiosas”, expresó en su cuenta oficial de X.

Macri sostuvo que quienes bloqueen un servicio esencial deben ir presos y afirmó que no permitirá medidas que, según planteó, afecten a millones de pasajeros. “No voy a permitir que estos les jodan la vida a millones de personas para defender sus curros y encima se la lleven gratis”, escribió, y cerró su mensaje con la consigna: “Ley y orden”.

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El paro comenzó alrededor de las 10 de la mañana de este martes y afectó a las seis líneas de subte A, B, C, D, E y H y al Premetro. La medida de fuerza fue dispuesta por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) luego de que la Policía de la Ciudad detuviera a trabajadores que participaban de una protesta en la estación Juan Manuel de Rosas, cabecera de la línea B.

El episodio se produjo durante una apertura de molinetes y puertas de emergencia, una modalidad de protesta con la que los trabajadores buscaban permitir el ingreso de pasajeros sin pagar el boleto. Según fuentes policiales, la intervención se realizó luego de que un trabajador se negara a interrumpir la medida. En ese contexto, fueron detenidos los delegados Facundo Heredia y Claudio Dellecarbonara. Más tarde, también fue arrestado el referente gremial Néstor Segovia.

Desde el sindicato denunciaron que las detenciones fueron arbitrarias y reclamaron la liberación de sus compañeros. En un comunicado, la organización vinculó el conflicto con una sanción laboral aplicada a un trabajador y con la falta de diálogo con la empresa concesionaria. Además, advirtió que no habría servicio hasta que los detenidos recuperaran la libertad.

La interrupción del transporte afectó a miles de usuarios que utilizan diariamente la red de subterráneos porteña. Durante la mañana, pasajeros reportaron demoras y dificultades para completar sus recorridos, mientras el conflicto escalaba entre los trabajadores, las autoridades y la Policía de la Ciudad.

La protesta se produjo en un contexto de tensión dentro del gremio, que tiene previstas sus elecciones internas para el 26 de noviembre. La renovación de autoridades será la primera desde la muerte de Roberto “Beto” Pianelli, histórico referente sindical, y contará con la participación de tres listas.

PC/AF