Jorge Macri se reunió con el rey Felipe VI en España y presentó una declaración sobre las prioridades de las ciudades

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, fue recibido por el rey Felipe VI de España en el Palacio de la Zarzuela, en Madrid, donde presentó junto al alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, la Declaración Iberoamericana de Alcaldes y Alcaldesas. El documento reúne las principales prioridades de los gobiernos locales de la región y será elevado a la próxima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, prevista para noviembre en España.

La reunión se realizó en el marco del II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas, organizado por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). Macri y Martínez-Almeida encabezaron la presentación en su condición de copresidentes de la UCCI, una organización que promueve la cooperación entre las capitales y las principales ciudades de Iberoamérica.

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Tras la audiencia, Macri agradeció al monarca español por recibir a la delegación y destacó la importancia de llevar la agenda de las ciudades a la próxima cumbre internacional. “Gracias a Su Majestad el rey Felipe VI por recibirnos en el Palacio de la Zarzuela. Fue un honor presentarle, junto a José Luis Martínez-Almeida y en nuestro carácter de copresidentes de la UCCI, la Declaración Iberoamericana de Alcaldes y Alcaldesas, acompañados por alcaldes de distintas ciudades de la región”, expresó el jefe de Gobierno porteño.

“Con esta Declaración, llevamos a la próxima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno el compromiso de nuestras ciudades”, agregó.

Macri también hizo hincapié en los vínculos históricos entre América Latina y Europa y en la importancia de fortalecer la presencia de la región en el escenario internacional. “Iberoamérica es historia compartida, una comunidad que une a América Latina y Europa, con identidad propia y un peso estratégico cada vez mayor en el mundo. Tenemos una oportunidad histórica para proyectar nuestros valores como región de paz y consolidar la influencia a nivel global”, sostuvo.

Qué establece la Declaración Iberoamericana de Alcaldes y Alcaldesas

El documento fue firmado por Macri y Martínez-Almeida al cierre de la jornada. La iniciativa plantea una agenda compartida en materia de desarrollo urbano, seguridad, innovación y sostenibilidad, con el objetivo de ampliar la participación de las ciudades en las decisiones internacionales y coordinar respuestas frente a los desafíos que afectan a sus habitantes.

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Durante la apertura del encuentro, el jefe de Gobierno porteño también destacó el papel de las administraciones locales frente a los cambios globales. “Las ciudades, lejos de ser observadoras pasivas, somos el primer escenario de impacto de las dinámicas globales. Y allí, nuestra capacidad de dar respuestas efectivas se vuelve imprescindible”, sostuvo.

En esa línea, afirmó: “Iberoamérica es un puente para el entendimiento y la colaboración. Una región que conecta América Latina con Europa y que, desde su posición en el Atlántico, tiene voz propia en las discusiones que están definiendo el futuro. Y llevamos en nuestro ADN una conexión única con España, especialmente con Madrid”.

La agenda de Jorge Macri en Madrid: innovación e inteligencia artificial

Durante el encuentro, los representantes de las ciudades debatieron sobre desarrollo económico, planificación urbana, seguridad, cambio climático y transformación digital. Macri participó del panel “Innovación, datos e inteligencia artificial al servicio de la ciudad”, en el que expuso la experiencia de Buenos Aires en la incorporación de nuevas tecnologías para modernizar el Estado, agilizar trámites y mejorar los servicios públicos.

La agenda también incluyó la adhesión de Buenos Aires a la Alianza Iberoamérica 500+, una iniciativa acompañada por CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y la SEGIB. El proyecto busca promover la conservación del patrimonio histórico, la recuperación de los centros urbanos y el desarrollo de iniciativas sostenibles a largo plazo.

La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas reúne a gobiernos locales para impulsar proyectos conjuntos y fortalecer su participación en los espacios de decisión internacional. Buenos Aires es una de sus ciudades fundadoras y comparte la copresidencia con Madrid durante este año. En ese marco, la administración porteña busca reforzar la cooperación regional y posicionar a la Ciudad en los debates sobre las prioridades de Iberoamérica.

Del encuentro participaron también el secretario general y de Relaciones Internacionales de la Ciudad, Fulvio Pompeo, y la subsecretaria de Relaciones Internacionales, Ana Ciuti.

Pompeo destacó la importancia de fortalecer los vínculos entre los países de la región y España. “Fue un valioso encuentro entre Su Majestad, el Rey Felipe VI, con el Jefe de Gobierno y los alcaldes de la región. Hoy es importante seguir trabajando para que Iberoamérica esté más cerca, más unida en torno a los valores que compartimos”, expresó.

“Buenos Aires y Madrid son dos grandes referentes de ese vínculo. Y nuestros países deben seguir siendo un puente entre Europa y América para impulsar la cooperación política y las inversiones como herramientas para generar empleo y mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos”, concluyó.

LB/MSS