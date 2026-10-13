Jorge Macri redobló su apuesta por la seguridad con la incorporación de 600 policías: “Sin ley y orden no hay progreso ni libertad”

El jefe de Gobierno porteño Jorge Macri encabezó el acto de egreso de 600 nuevos policías en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), que se sumarán a las tareas de prevención del delito y control del espacio público en los barrios de la Ciudad de Buenos Aires: “Para seguir defendiendo la vida, la libertad y la propiedad privada de los porteños. Ley y orden”.

Sus incorporaciones pertenecen al programa Nuevos Ingresos con Experiencia (NICE), una modalidad de formación destinada a incorporar a personas que ya trabajaron en fuerzas de seguridad federales o provinciales. A diferencia de los cadetes que comienzan su carrera policial desde cero, estos agentes cuentan con experiencia previa y deben completar una capacitación específica.

A saber, el curso contempla 240 horas de formación técnica, legal y táctica, además de entrenamiento físico. Una vez egresados, serán destinados a la Superintendencia de Seguridad Comunal, que tiene a su cargo las tareas de prevención y control.

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Con esta incorporación, la Policía de la Ciudad supera los 28.000 integrantes. Según los datos difundidos, desde diciembre de 2023 se sumaron 6.803 efectivos: 4.260 egresaron como cadetes del ISSP y otros 2.543 ingresaron a través del programa NICE.

En el acto, Macri volvió a defender los operativos policiales en las villas y los barrios populares: “Hace unos meses, cuando se hizo el operativo Tormenta Negra en las villas, algunos pusieron el grito en el cielo. Nos acusaron de hacer operativos ‘fachos’ y estigmatizantes”.

Sentenció: “Quiero mandarles un saludo para ellos: entre 2023 y 2026, los homicidios en las villas bajaron 70%. Salvamos 7 de cada 10 vidas que en 2023 se perdían”.

Además, sostuvo que la política de seguridad de la Ciudad parte de una definición sobre el papel del Estado y sus prioridades. “Un Estado tiene que saber de qué lado está. Hay dos maneras de entender la Ciudad. Están los que siempre encuentran una excusa para el delincuente y terminan desamparando a la gente de bien. Y estamos los que creemos que la primera obligación del Estado es estar del lado del que trabaja, estudia, cumple las reglas y quiere vivir en paz”, planteó.

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En la misma línea, insistió en que su administración no está dispuesta a relativizar las infracciones ni los delitos que afectan a los vecinos. “Dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada”, resumió Macri, en referencia a la política de seguridad de la Ciudad, que incluye una mayor presencia policial en los centros de trasbordo de Once y Constitución, los controles en estaciones y formaciones del subte y los operativos para recuperar propiedades ocupadas ilegalmente.

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El Gobierno porteño también informó que sumó patrulleros, camionetas, motos, cuatriciclos y bicicletas para las comisarías, junto con chalecos antibalas con geolocalización y armas de baja letalidad, como las Taser y Byrna.

Sin embargo, el Gobierno porteño atribuye la mejora a un conjunto de medidas que incluye la incorporación de personal, el equipamiento y los operativos de prevención.

El Ejecutivo también respalda su política en las estadísticas oficiales de criminalidad.

De acuerdo con el Mapa del Delito de 2025, la Ciudad registró 78 víctimas de homicidio doloso durante ese año, con una tasa de 2,53 casos cada 100.000 habitantes, la más baja de la serie histórica iniciada en 1995.

MV/AF