Jorge Macri evalúa que las elecciones porteñas sean en octubre junto con las nacionales

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, analiza no desdoblar las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires en 2027 y hacerlas coincidir con los comicios nacionales de octubre. Aunque aclaró que todavía no tomó una decisión, consideró que esa posibilidad es probable y señaló que deberá conversarla con las distintas fuerzas políticas.

“No está definido todavía, no lo sé. Es un proyecto del Ejecutivo que se manda al Legislativo. No lo sé todavía, pueden ser antes, pero la última del Ejecutivo (2023) fue coincidiendo con la Nacional, así que es probable que sea al mismo tiempo”, sostuvo este lunes en declaraciones al programa Pan y Circo, de Radio Rivadavia.

En ese sentido, el mandatario porteño remarcó que la definición requiere diálogo político. “Hay que hablarlo con las otras fuerzas”, afirmó.

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Jorge Macri habló sobre una posible alianza con La Libertad Avanza

El jefe de Gobierno también se refirió a la posibilidad de que el PRO y La Libertad Avanza lleguen a un acuerdo electoral en la Ciudad de Buenos Aires para 2027. Al respecto, sostuvo que las conversaciones sobre eventuales alianzas comenzarían en marzo del próximo año.

Trasladan al segundo grupo de presos de Villa Devoto a Marcos Paz con fuerte operativo de seguridad

“Es siempre un tema de conversación”, reconoció, aunque aclaró que todavía falta tiempo para avanzar en una definición. Por el momento, aseguró que su prioridad está puesta en la administración porteña y no en la campaña electoral. “Estoy muy enfocado en la gestión, si te distraés mucho pensando en lo electoral, se te van los días”, expresó.

Además, al ser consultado sobre la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), consideró que las reglas electorales no deberían discutirse en función de la próxima contienda. “Las cuestiones electorales no hay que discutirlas para las elecciones que vienen”, planteó.

La relación con el Gobierno nacional y el traslado de presos de Devoto

Macri también destacó el vínculo con la administración nacional y valoró el trabajo conjunto para concretar el traslado de los presos de la cárcel de Devoto al nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz.

Según explicó, el operativo comenzó el domingo y continuará al ritmo que establezca el Servicio Penitenciario. El jefe de Gobierno sostuvo que la coordinación entre ambas administraciones permitió avanzar con una medida que, según afirmó, era un compromiso histórico de su gestión. “Hubo voluntad política de parte del Gobierno Nacional, si no estas cosas nunca se logran llevar adelante, y decisión nuestra”, señaló.

El mandatario porteño también destacó el impacto que tendrá el cierre del penal para los vecinos de Devoto y los barrios cercanos, que durante años convivieron con la presencia de la cárcel.

Qué harán con el predio de la cárcel de Devoto

Una vez que el establecimiento quede sin detenidos, el futuro del terreno deberá definirse mediante un proyecto que será tratado en la Legislatura porteña. Macri adelantó que la iniciativa contempla una combinación de espacios públicos, usos comunitarios y desarrollo inmobiliario.

“En estos casos, dos tercios van a espacio público”, precisó. También explicó que una parte del desarrollo buscará recuperar los costos que implicó la construcción de la nueva cárcel en Marcos Paz.

LB/AF