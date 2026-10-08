Tras la renuncia de Ezequiel Sabor, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, designó a Francisco Quintana como nuevo secretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano.

El anuncio llegó a través de la red social X: "Francisco Quintana es el nuevo secretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano. Su experiencia, conocimiento de la gestión y compromiso van a ser un gran aporte para los vecinos de la Ciudad", escribió Macri.

Quintana respondió en la misma red: "Es un gran orgullo y una responsabilidad aceptar este nuevo desafío. Me honra seguir aportando a esta gestión. Gracias, Jorge Macri, por la confianza".

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Sabor habría dejado el cargo a fines de agosto para concentrarse en su rol como director del Banco Ciudad, aunque continúa como secretario general del PRO porteño. Según fuentes cercanas, su salida respondió a un "desgaste personal y laboral" y a su intención de dedicarse de lleno al armado del partido de cara a las elecciones de 2027.

Quién es Francisco Quintana, nuevo secretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano

Quintana es abogado y tiene una larga trayectoria en el PRO, donde se desempeñó como secretario general nacional del partido. Fue legislador entre 2011 y 2019; entre 2016 y 2017 presidió el bloque PRO y luego el interbloque Vamos Juntos. Entre 2019 y 2023 fue consejero de la Magistratura. Hasta ahora, era secretario de Justicia del Ministerio que conduce Gabino Tapia.

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También tuvo un recorrido en la dirigencia de Boca Juniors durante la presidencia de Daniel Angelici, entre 2014 y 2016 fue titular de la Comisión de Institucionales y, entre 2016 y 2019, presidente de la Asamblea de Representantes de Socios. En 2019 fue candidato a vocal titular y jefe de campaña de Christian Gribaudo, quien por entonces buscaba suceder a Angelici y hoy es secretario administrativo de la Legislatura porteña.

IC/ML