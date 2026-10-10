En el Centro Cultural Recoleta la Ciudad redescubre el universo de Mafalda en un recorrido interactivo y sensorial

Buenos Aires, la Ciudad más linda del mundo, sigue ofreciendo propuestas y grandes experiencias para toda la familia: el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930) invita a vecinos y turistas a recorrer la muestra “Mafalda Inmersiva”, que propone entrar en el universo creado por el inolvidable humorista gráfico argentino Joaquín S. Lavado Tejón, conocido como Quino.

Inspirada en el lema "Todo eso que leíste, vivilo", Mafalda sale por primera vez del papel y se convierte en una experiencia que todos pueden recorrer, tocar y vivir.

14 salas temáticas de mediodía a 21 horas

La muestra se distribuye en 14 salas temáticas en una superficie de 1.300 metros cuadrados. El programa indica que la muestra está abierta de martes a viernes de 12 a 21, y sábados, domingos y feriados de 11 a 21. Las entradas, en la plataforma Ticketek.

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A lo largo de un recorrido que demanda unos 60 minutos, los visitantes se encontrarán con escenografías y esculturas a escala real, proyecciones en 360° con sonido envolvente, pantallas interactivas, realidad virtual multiusuario y música original de la mítica historieta La experiencia permite adentrarse en los espacios más emblemáticos de la tira, como el cuarto de Mafalda, el almacén de Manolito y las calles de su barrio.

También juegos para chicos

Las animaciones 2D fueron creadas a partir de los trazos y textos originales de Quino, manteniendo las clásicas burbujas escritas características de los personajes. Además incorpora un espacio exclusivo con juegos diseñados especialmente para los más chicos.

"Tenemos todo", sostuvo Jorge Macri

"Cuando se ordenan las prioridades, la cultura no se relega: se fortalece y se potencia. Y expresa ese estilo de vida que nos define como porteños: una Ciudad abierta e inquieta", sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri. Y agregó: “Tenemos todo: talento, historia, identidad y una Ciudad que vive su cultura como pocas ciudades en el mundo. Tenemos el gran desafío de abrir nuevos horizontes y generar más oportunidades”.



El proyecto de “Mafalda Inmersiva” es el resultado de tres años de trabajo de un equipo interdisciplinario de Argentina, España e Inglaterra, liderado por el director y productor general de la muestra, Damián Kirzner. Cuenta con la licencia exclusiva de los sucesores de Quino, quienes acompañaron el desarrollo desde sus inicios y estuvieron presentes en el estreno junto a Guillermo "Guille" Lavado, su sobrino.

Luego, rumbo al exterior

Concebida desde su origen con proyección internacional, tras su temporada en Buenos Aires “Mafalda Inmersiva” saldrá de gira por Latinoamérica y Europa.