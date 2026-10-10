Por fin Hilary Duff se presenta por primera vez en la Argentina

Hilary Duff

Hay encuentros que tardan años en llegar. El de Hilary Duff con el público argentino lleva más de dos décadas esperando su momento y finalmente ocurrirá el 16 y 17 de agosto de 2027 en el Movistar Arena (humboldt 450, CABA). De la mano de DF Entertainment, la artista estadounidense se presentará por primera vez en el país con The Lucky Me Tour, en plena vuelta a la música después de más de 10 años alejada y con un regreso a los escenarios que abre un nuevo capítulo en una historia que acompañó a toda una generación.

Además marca su regreso a las grandes giras y ya está convirtiendo este comeback en un fenómeno que crece escenario a escenario. Y llega acompañado por un presente musical completamente renovado. En febrero de 2026, Duff lanzó luck… or something, su primer álbum de estudio desde Breathe In. Breathe Out. de 2015. Con Mature, Roommates y Weather for Tennis entre las canciones que representan esta etapa personal, el disco volvió a poner su voz en el centro del pop más de una década después de su último lanzamiento y encontró una respuesta inmediata. La dimensión de este regreso se entiende también por todo lo que ocurrió antes. Desde el fenómeno global de Lizzie McGuire hasta discos como Metamorphosis, Hilary Duff y Dignity, la artista fue una de las figuras que definieron la cultura pop de los 2000. So Yesterday, Come Clean, Fly y With Love atravesaron aquella época y siguen formando parte del vínculo con un público que creció junto a ella. Hoy esas canciones conviven con una artista adulta, música nueva y nueva etapa que no busca simplemente recrear el pasado.

Para la Argentina, además, la historia tiene un capítulo pendiente. En 2006, Hilary Duff tenía anunciados sus primeros shows en el país, con presentaciones previstas en Córdoba y Buenos Aires como parte del Still Most Wanted Tour. Las fechas debieron cancelarse por motivos de salud y aquella visita nunca llegó a concretarse. El 17 de agosto en el Movistar Arena será el escenario de un encuentro que atraviesa épocas: la primera vez de Hilary Duff en Argentina, las canciones con las que creció toda una generación y la música de una artista que acaba de volver a empezar. Para Hilary Duff es un regreso. Para el público argentino, será la primera vez. Encontrá acá más info sobre las entradas.

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Hansori Stage

Anuncia su edición Sudamérica con fechas en Brasil y la Argentina. Se trata de una experiencia global de música indie y cultura coreana que presenta nuevos sonidos en una plataforma nacida en Buenos Aires, Argentina, para conectarlos con la audiencia. El domingo 29 de noviembre en C Complejo Art Media (Av. Corrientes 6271, CABA), producido por Y2K Entertainment Production, el festival reúnirá en una misma propuesta a la banda indie de K-rock Kardi, al trío idol autoproducido In A Minute y al artista bicultural Jae Cho, tendiendo puentes entre la escena asiática contemporánea y el público sudamericano. La jornada combinará la música en vivo con una experiencia integral que incluirá gastronomía típica coreana, stands temáticos y K-Beauty, con la participación de Oone Sound y Nuflare como invitados.

Kardi (카디), formada en el programa de talentos SuperBand 2 de la cadena JTBC, está integrada por Kim Yeji (voz), Hwang Leen (guitarra), Hwang Inkyu (bajo) y Park Dawool (geomungo). Su propuesta integra el geomungo (instrumento tradicional de cuerdas coreano con 600 años de historia) conectado a pedales de distorsión y overdrive sobre una base de rock pesado. El cuarteto compuso los temas oficiales de torneos globales como el PUBG Global Championship 2024 ("Rule the Grounds") y las finales mundiales del ARC World Tour ("Embers"), además de presentarse en eventos diplomáticos ante jefes de Estado y en festivales de Europa y Asia. Estas fechas marcarán su debut absoluto en el país.

In A Minute (인어미닛) es el trío masculino de K-pop conformado por Lee Jaejun, Kim Juntae y Kim Hyunyeop, con trayectoria previa en agrupaciones como TAN, C-CLOWN, TREI y JT&MARCUS. La banda llega tras el estreno de su primer álbum de larga duración, When the Sun Goes Down: Midnight, un trabajo que combina dance pop, estética hip-hop de comienzos de los 2000, armonías R&B y pop rock.