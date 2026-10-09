La Ciudad de Buenos Aires suma inversión privada para mejorar 16 parques y plazas con cafés

La Ciudad de Buenos Aires impulsa la inversión privada para incorporar servicios en los espacios verdes y este viernes concedió, mediante un concurso público, los permisos de uso para la construcción, instalación y puesta en funcionamiento de cafés en 16 parques y plazas.

El objetivo de la iniciativa es mejorar el espacio público con áreas de servicios que incluirán cafés, baños públicos, espacios para bicicletas, conectividad wifi e iluminación, sin generar costos para la Ciudad ni para los vecinos.

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"Como en las mejores ciudades del mundo, y sin costarle un peso a los porteños, ya adjudicamos 16 cafés en parques y plazas de la Ciudad. Seguimos sumando más servicios e inversión en los espacios públicos", afirmó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

"Les dije que no nos corrían más", discutió luego el jefe de Gobierno en X, en referencia a críticas por la "privatización" del espacio público.

Los espacios verdes incluidos son: Parque La Isla (La Paternal), Parque Los Andes (Chacarita), Parque de las Américas (Belgrano), Plaza Armenia (Palermo), Plaza Club Alemán de Equitación (Palermo), Parque Chacabuco, Parque Indoamericano (Villa Soldati), Plaza España (Barracas), Parque Micaela Bastidas (Puerto Madero), Parque de los Patricios, Parque Mujeres Argentinas (Puerto Madero), Parque Thays (Recoleta), Plaza Sicilia (Palermo), Parque Velódromo de la Ciudad (Palermo), Parque Ernesto Jaimovich (Palermo) y Plaza Florencio Sánchez (Palermo).

La adjudicación se formalizó mediante una disposición de la Dirección General de Concesiones y Permisos, luego de completarse la evaluación de las ofertas y la instancia de impugnaciones, sin que se recibieran presentaciones dentro de los plazos legales.

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"Es una muestra concreta de cómo la articulación inteligente entre el Estado y el sector privado puede generar beneficios para todos los porteños", expresó el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad, Hernán Lombardi. Y agregó: "Estos servicios hacen más cómodos y seguros nuestros parques y plazas, además de promover el trabajo y el desarrollo local".

Los permisos tendrán una duración de cinco años. Para cada caso se estableció un canon base mensual, fijado por el Banco Ciudad, que comenzará a abonarse una vez amortizada la inversión comprometida.

Así quedaron adjudicados los servicios en los 16 parques y plazas

-MF Construcciones Electromecánicas SA: Parque La Isla, Parque Los Andes y Parque Mujeres Argentinas.

-Tomás Wilhelm: Parque de las Américas.

-Early Bird SA: Plaza Armenia y Plaza Sicilia.

-Explotaciones Coloniales SRL: Plaza Club Alemán de Equitación y Parque Micaela Bastidas.

-Urban Grounds Consorcio de Empresas: Plaza Florencio Sánchez y Parque Thays.

-La Esquina de Merlo SRL: Parque Ernesto Jaimovich.

-LJM Parking SRL: Parque Velódromo de la Ciudad.

-Rendeaux SA: Parque Chacabuco, Parque Indoamericano y Plaza España.

-EBS SA: Parque de los Patricios.

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Los cánones mensuales iniciales que pagarán las empresas van desde $860.000 hasta $4.752.000, según las ofertas adjudicadas. En conjunto, los 16 permisos representan un canon mensual inicial de $38.311.500, equivalente a $459.738.000 anuales, sujeto a las condiciones y actualizaciones previstas en los pliegos y contratos.

La disposición establece, además, que las firmas adjudicatarias deberán integrar la garantía de cumplimiento de contrato dentro de los cinco días posteriores a su perfeccionamiento.

De esta manera, la Ciudad implementa un esquema que combina la incorporación de infraestructura con nuevos servicios para quienes visitan los parques y plazas seleccionados.



