Fin de semana largo en CABA: qué actividades podrán disfrutar los porteños durante el receso extendido

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se prepara para la llegada de un nuevo fin de semana largo, jornada que los porteños aprovechan para disfrutar de un paseo o realizar actividades lúdicas. Desde el sábado hasta el lunes, se podrán encontrar distintos eventos para visitar durante el receso extendido.

El lunes 12 de octubre es feriado en Argentina debido a que se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, una fecha en la que se rinde homenaje a los pueblos originarios que habitaron el territorio antes de la llegada de Cristóbal Colón a América. Aunque es un feriado trasladable, este año se mantuvo en su fecha original.

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El mundo de Mafalda en el Centro Cultural Recoleta

Mafalda Inmersiva invita a adentrarse en el universo del personaje de las historietas, un mundo de fantasía creado para revivir el mundo de su creador, Quino. A lo largo de un recorrido de 60 minutos, los visitantes se encontrarán con escenografías y esculturas a escala real, proyecciones en 360° con sonido envolvente, pantallas interactivas y música original.

Por otro lado, también se ofrece una experiencia exclusiva de realidad virtual, llamada “Soñando con Mafalda”, en la que los visitantes podrán adentrarse en los sueños de los personajes. Las entradas se obtienen a través de la página oficial del evento y los costos se encuentran desde los $36.600 hasta los $55.000 por usuario.

Experiencia góspel en el Obelisco

La música góspel pisará fuerte en la ciudad este lunes con la Experiencia Gospel, un evento dedicado al género que convoca a congregaciones cristianas del país y contará con más de 2.000 artistas en escena. La jornada no solo incluirá la participación de distintos coros, sino que también habrá danza, teatro, gastronomía y una gran variedad de actividades.

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Por otro lado, el evento no solo celebra la escena góspel, sino que también combinará ritmos urbanos como hip-hop, reguetón, trap y dancehall con canciones de fe. El evento tendrá como ubicación central las calles Diagonal Norte y San Martín y se extenderá entre el Obelisco y Plaza de Mayo.

El rock nacional en versión sinfónica

Este sábado a las 20:00, la Banda Sinfónica de la Ciudad presentará un concierto dedicado a los himnos del rock nacional en la Usina del Arte, con Ángela Navarro y Luis Alberto Ceravolo como artistas invitados.

En él se homenajeará a algunas de las figuras más importantes del género, como Charly García, Luis Alberto Spinetta, Gustavo Cerati, Fito Páez y León Gieco. El programa incluye canciones emblemáticas como “Inconsciente Colectivo”, “Seguir Vivendo Sin Tu Amor”, “Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón”.

Feria del Libro Borgeano en la Biblioteca Nacional

Este viernes y sábado se llevará a cabo la primera Feria del Libro Borgeano en la sede histórica de la Biblioteca Nacional, donde el autor ejerció la dirección durante 18 años. El evento reúne libros de y sobre Borges, nuevos y usados, antiguos y raros, además de una selección de sus textos preferidos.

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El objetivo de la feria es celebrar los 40 años del fallecimiento del escritor a través de la exposición de sus libros, recorridos guiados y una charla sobre el coleccionismo. Esta fue organizada por el Centro de Estudios Borgeanos de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno y Agustín D’Ambrosio, responsable de la Feria del Libro Raro.

Fiesta de ciclismo en el Parque Sarmiento

Llega la cuarta edición del Gran Fondo de Buenos Aires, la fiesta del ciclismo amateur argentino. Tendrá dos distancias, de 129K y 46K, y categorías competitivas para bicicletas de ruta, gravel, de montaña y modalidades de ciclismo adaptado.

La largada es este domingo a las 6:00 en Parque Sarmiento, donde también se hará la Expo Bici el viernes y el sábado. La inscripción para todas las actividades está disponible en la página web del evento y el precio de la misma es de $339.000 para la carrera de 129k y de $286.000 para la de 46k.

Reabre la Biblioteca Joaquín V. González: qué actividades habrá

El sábado al mediodía, la Biblioteca Joaquín V. González reabrirá sus puertas a la comunidad del barrio de La Boca y el sur porteño, después de una serie de obras de renovación integral. La Biblioteca retomará actividades de apoyo escolar y talleres, entre otras propuestas.

El evento no solo incluirá libros, lectura, música y exposiciones, sino también un recorrido guiado por la biblioteca. También se inaugurará, en el primer piso, la exposición de Facundo Carman, dedicada a los diarios y recuerdos del Carnaval en La Boca, y el mural Leer te salva, realizado por Washington Cucurto y Javier Barilari.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural: actividades en la Usina del Arte

Con el objetivo de conmemorar el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, la Usina del Arte ofrecerá diversas actividades durante el fin de semana. Este domingo, contará con un taller donde los más chicos podrán confeccionar sus propios accesorios para bailar al ritmo de las congas, las maracas y los timbales.

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Por otro lado, el mismo lunes por la tarde contará con un evento repleto de folklore, baile y música en vivo. Se presentará DJ Inca, habrá clases de folklore junto a Cynthia Fattori y Ricardo Baigorria y Etchart-Cardoso Dúo hará un recorrido musical por distintas regiones y tradiciones de la Argentina.

Semana Negra BA: cómo será la jornada que homenajea a la literatura policial

La Semana Negra BA se desarrolla desde el pasado miércoles 7 de octubre hasta el sábado con charlas, homenajes, talleres y presentaciones de libros para adentrarse en el universo criminal y la literatura policial. La Biblioteca Ricardo Güiraldes reúne escritores, periodistas e investigadores argentinos y extranjeros.

Cuando se trata del género policial, no solo se refiere a la ficción, sino también a libros de casos reales. Es por ello que, por ejemplo, el sábado se realizará una charla enfocada en el periodismo de investigación, en la que participarán las periodistas María O’Donnell y Claribel Terré Morell.

Vuelve la Feria Francesa a Plaza Francia

Tanto el sábado como el domingo, la Feria Francesa aterriza en Plaza Francia para un nuevo encuentro con lo mejor de la gastronomía gala: desde baguettes horneados y quesos aromáticos, hasta crêpe dulces y platos típicos. Habrá treinta stands, clases de cocina y música en vivo.

El evento es organizado por Lucullus, la Asociación Gastronómica Francesa en Argentina, con el objetivo de acercar a los argentinos a la cultura francesa, por lo que no solo ofrecen stands de emprendimientos gastronómicos, sino también actividades interactivas y masterclasses.

Ópera para niños en el Colón: cómo es la nueva versión de “Las Bodas de Fígaro”

El Teatro Colón invita a los chicos a conocer la historia del barbero Fígaro, que, con ayuda de su amigo el Conde, intentará conquistar el amor de Rosina. El Instituto Superior de Arte y su Orquesta Académica presentan una adaptación de la icónica creación de Gioachino Rossini, en una versión libre de un acto.

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Se realizarán únicamente dos funciones de la obra: mientras que una se llevará a cabo este domingo 11 de octubre, la siguiente será el próximo viernes 16 y se tratará de una función distendida. Se trata de una propuesta que reduce y regula los estímulos sensoriales, como la iluminación y el sonido, para que la obra sea más accesible y confortable para personas neurodivergentes.

JSM