El Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires y el Consejo Económico y Social porteño (CESBA) anunciaron los cuatro proyectos ganadores del concurso "Otra vuelta, Buenos Aires", una iniciativa diseñada junto al sector privado para incorporar circuitos turísticos novedosos y descentralizados a la oferta local.

Seleccionadas entre 79 postulaciones, las propuestas premiadas abarcan recorridos lúdicos e itinerarios temáticos por Parque Chas, Once, Liniers, Palermo y Caballito. El objetivo es diversificar las experiencias de los visitantes y promover la actividad económica fuera de los ejes tradicionales.

El turismo internacional en la Ciudad de Buenos Aires registró un marcado crecimiento en lo que va de 2026: entre enero y julio arribaron más de 1,6 millones de visitantes extranjeros

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Las propuestas ganadoras

El concurso se compuso de cuatro líneas temáticas: Historia y patrimonio; Arte y cultura porteña; Gastronomía y cultura culinaria, y Eventos y cultura deportiva.

En cada rubro, el Comité de Selección premió recorridos que diversifican la oferta turística de la Ciudad de Buenos Aires, amplían la presencia de visitantes en barrios y escenas fuera de los circuitos tradicionales y contribuyen al desarrollo de la economía local.

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para recibir el primer fin de semana largo de la primavera con una completa programación cultural, deportiva y gastronómica al aire libre

Los circuitos ganadores

Historia y patrimonio: “Chas-Chas: un recorrido lúdico con identidad histórica”

El circuito es una experiencia guiada y lúdica por Parque Chas que utiliza el trazado circular de sus calles como un laberinto. A lo largo de postas, los participantes resuelven desafíos, descifran mapas antiguos y reconstruyen la historia del diseño urbano del barrio con voces de vecinos. El Comité destacó la organización del barrio como un juego de postas sobre su línea de tiempo, un formato sin antecedentes entre las visitas que ya ofrece el barrio y con potencial para extenderse como modalidad de guiado en circuitos turísticos más tradicionales.

Arte y cultura porteña: “Experiencia literaria en Buenos Aires”

La propuesta reúne recorridos que combinan literatura, historia y arquitectura. El circuito premiado recorre la Buenos Aires judía en el Once –a través de la obra de escritores judeo-argentinos–, la Semana Trágica, la AMIA y los murales de la Facultad de Ciencias Sociales. El Comité destacó la originalidad del recorrido y la lectura en voz alta de fragmentos de los autores en cada parada, un recurso que articula literatura, historia y territorio.

Gastronomía y cultura culinaria: “De la cosecha andina a la alta cocina: raíces de la tierra, sabores de autor”

El recorrido parte del mercado andino de Liniers, con paradas específicas, y culmina en un almuerzo de autor en Palermo en el que esos mismos insumos se presentan transformados. Los organizadores destacaron el carácter innovador de una propuesta que incorpora al barrio, de baja oferta turística, e integra a pequeños comerciantes barriales.

Eventos y cultura deportiva: “Ferro, un ritual del barrio: memoria, identidad y patrimonio cultural vivo en Caballito”

Este recorrido peatonal por Caballito une Primera Junta con la sede del Club Ferro Carril Oeste, pasando por el Mercado del Progreso, la Veleta de Caballito y la estación del ferrocarril. En este caso se destacó el enfoque de identidad vecinal de la propuesta, que recorre el barrio a través de los rituales y vínculos que hacen del club parte de la vida cotidiana y la memoria de sus habitantes.

Otras propuestas destacadas

En las líneas Historia y patrimonio, Arte y cultura porteña y Eventos y cultura deportiva, el Comité distinguió, además, una propuesta destacada para cada una.

Historia y patrimonio: “Santos Paganos”

La propuesta plantea un recorrido por Chacarita sobre los mecanismos por los que personas reales se transforman en ídolos, mitos y objetos de devoción popular. El circuito integra distintos recursos presentes en el barrio que hacen alusión a la cultura popular y la mitificación de referentes de la cultura nacional. Aquí se valoró la narrativa sobre la construcción de la devoción popular y la extensión del recorrido desde el cementerio hacia otros puntos del barrio.

Arte y cultura porteña: “Los colectivos pintan bien, colores de mi barrio”

El circuito recorre La Boca y Barracas con eje en la historia del colectivo, de origen porteño, y en el fileteado, inscripto como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. El itinerario incluye recursos típicamente turísticos del barrio con componentes históricos e interactivos sobre la historia de los colectivos y el fileteado. El Comité valoró la propuesta de narrar la Ciudad de Buenos Aires a partir de esta invención porteña y el recorrido por un sector de La Boca ajeno al circuito de Caminito.

Eventos y cultura deportiva: “La Casa del Boxeador: historia del boxeo en Argentina”

Se trata de una visita a La Casa del Boxeador, en Congreso, sede del Salón de la Fama del Boxeo Argentino, con exhibición de guantes, cinturones y fotografías originales, y una parada opcional en el Panteón del Boxeo en el Cementerio de la Chacarita. El Comité valoró la puesta en valor de una institución de gran relevancia para la historia del boxeo en el país y la inclusión de una clase práctica de boxeo como experiencia diferencial.

Recorrer la otra Buenos Aires

La convocatoria recibió en total 79 postulaciones, con un marcado protagonismo de licenciados y licenciadas en Turismo y guías registrados, docentes e investigadores de disciplinas afines, logrando convocar a una diversidad de profesionales asociados a la industria.

Las propuestas abordaron a la CABA desde enfoques muy variados, abarcando núcleos narrativos diversos para todas las temáticas. Es de destacar la presencia del arte urbano y los oficios típicos del ámbito porteño, la historia de la inmigración, la presencia de las mujeres, la población indígena, la vivienda social, los cascos de estancia y otros componentes narrativos trascendentes para la conformación de la identidad porteña en el conjunto de propuestas recibidas.

Asimismo, las postulaciones cubrieron barrios del centro, el sur, el oeste y el norte de la ciudad y presentaron novedosas formas para recorrer los circuitos. La mayoría de las propuestas contemplaron su realización en uno o más idiomas además del español, entre ellos, inglés, portugués, alemán, francés, ruso, italiano y lengua de señas.

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