Desde abril de 2025, el Repara Móvil recorre parques y plazas de la Ciudad de Buenos Aires con talleres donde los vecinos pueden llevar distintos objetos para reparar con herramientas y el acompañamiento de personal especializado. La propuesta cambia de comuna cada semana y los rubros disponibles dependen de cada punto.

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La iniciativa forma parte del programa “Reparar es Circular”, que busca promover la reparación como una práctica de consumo sustentable. La propuesta apunta a extender la vida útil de los objetos, evitar descartes prematuros y reducir la generación de residuos, en línea con los principios de la economía circular.

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Durante más de un año de funcionamiento, miles de vecinos se acercaron a los talleres para reparar libros, bicicletas, textiles, aparatos electrónicos, pequeños electrodomésticos y juguetes.

En el área textil se realizan arreglos básicos como dobladillos, reducción de talles, cambio de cierres, retiro de mangas, acortado de polleras y pantalones, costura de bolsillos, colocación de tachas y broches a presión, reparación de costuras abiertas, aplicación de parches y agregado de telas en sectores dañados. Se pueden llevar remeras, buzos, sweaters, camperas y accesorios de tela. No se trabajan prendas de jean, cuero ni calzado.

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También se ofrece diagnóstico y reparación básica de pequeños electrodomésticos y dispositivos electrónicos. Entre los elementos que se pueden acercar están celulares y tablets Android, secadores de pelo, licuadoras, afeitadoras, auriculares, cargadores y parlantes. No se reparan electrodomésticos de gran porte ni intervenciones sobre placas.

Los talleres también cuentan con un espacio destinado a bicicletas, donde se realizan tareas de limpieza, emparchado de pinchaduras, cambio de gomines, ajuste de frenos, regulación de cambios y modificación de altura del asiento. También se pueden colocar accesorios como patas de sostén, guardabarros y portaequipajes. Se reciben bicicletas urbanas, infantiles y de adulto, pero no monopatines ni bicicletas eléctricas.

Para los libros, los trabajos incluyen reparación de tapas y hojas, restauración de ejemplares antiguos y encuadernación básica. Se puede acercar cualquier tipo de libro.

En todos los casos, los vecinos deben llevar los repuestos necesarios para realizar el arreglo. La oferta de reparaciones varía según la plaza o parque donde se encuentre el Repara Móvil cada semana.

PC/ff