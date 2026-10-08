Anbre la inscripción al encuentro educativo Tecweek ED sobre inteligencia artificial y educación en CABA

El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires abrió la inscripción para participar de Tecweek ED, la edición educativa de la Semana de las Tecnologías Emergentes y Creativas, que se realizará el viernes 30 de octubre en la Usina del Arte. La inteligencia artificial será uno de los principales ejes de la jornada, que se desarrollará de 8 a 18.

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El encuentro convocará a 1.700 docentes de todos los niveles y modalidades, tanto de instituciones públicas como privadas, además de estudiantes, especialistas y referentes vinculados con el ámbito educativo y tecnológico.

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La propuesta busca generar un espacio de intercambio sobre las posibilidades que ofrecen las tecnologías emergentes para las prácticas de enseñanza y aprendizaje. Para eso, habrá charlas, paneles, talleres, laboratorios, experiencias interactivas e inmersivas, transmisiones en vivo y espacios destinados al encuentro entre los participantes.

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Las actividades estarán distribuidas en tres recorridos: Inteligencia Creativa, Inteligencia Expandida e Inteligencia Aplicada. Cada uno abordará diferentes formas de explorar, crear y utilizar tecnologías dentro de contextos educativos.

Entre los temas que formarán parte de la jornada se encuentran la inteligencia artificial aplicada a la educación, la robótica, el pensamiento computacional, la fabricación digital y la impresión 3D. También se trabajará sobre arte y tecnología, ciudadanía y protección digital, juego y aprendizaje, bienestar y vida digital.

El programa incluirá además la presentación de proyectos de innovación que ya se desarrollan en escuelas, con el objetivo de visibilizar esas experiencias y favorecer el intercambio de aprendizajes entre docentes y otros integrantes del ecosistema educativo.

Tecweek Ed busca que los participantes puedan conocer herramientas, compartir experiencias y analizar de manera crítica y responsable el impacto de las nuevas tecnologías en la educación. En ese marco, la jornada propone no solo incorporar nuevos recursos, sino también reflexionar sobre los desafíos que plantea su utilización en las aulas.