El papa León XIV llega a Buenos Aires: cómo inscribirse a los eventos de su visita a la Argentina

La llegada del Papa León XIV a la Argentina será el 8 de noviembre y tendrá actividades entre ese día y el 11 del mismo mes en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján. De cara a la visita, ya se encuentra habilitada la inscripción gratuita para quienes quieran participar de las distintas actividades públicas previstas durante esos días.

El trámite se realiza de manera online mediante el sitio de la Conferencia Episcopal Argentina y contempla cinco eventos: las misas de Buenos Aires, Córdoba y Luján, el encuentro del Papa con los jóvenes y las actividades destinadas al clero.

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Quienes quieran asistir pueden completar el formulario como peregrinos, personas con discapacidad, consagrados, diáconos, seminaristas o sacerdotes que busquen participar de la concelebración. En el caso de las celebraciones abiertas al público, el registro puede hacerse de manera individual o en grupo de hasta 20 personas a través de https://www.elpapaenargentina.com.ar/

Para las misas multitudinarias no será indispensable contar con una inscripción previa, debido a que el ingreso a los predios será libre.

De todos modos, completar el formulario permitirá recibir una constancia por correo electrónico con una puerta de acceso sugerida, lo que facilitará el ingreso y la organización de las jornadas.

La situación será diferente para el encuentro con el clero que tendrá lugar en Córdoba: debido a la cantidad limitada de lugares disponibles, los que deseen participar deberán inscribirse obligatoriamente.

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Buenos Aires, Córdoba y Luján, las paradas de la gira

El primer momento protocolar será la bienvenida oficial el domingo 8, a las 16:30, en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Desde allí será trasladado al Monumento a San Martín para un homenaje, y a las 17:50, será recibido por el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Más tarde, en el Palacio Libertad, se reunirá con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

El lunes 9, a las 9:15, visitará el Cottolengo Don Orione, en Claypole. A las 11:30 celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo. Por la tarde, visitará la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, para un encuentro con el mundo del trabajo, y luego se reunirá con líderes de distintas comunidades religiosas en el Palacio San Martín. La jornada finalizará con una celebración de vísperas junto al Episcopado Argentino en la Catedral Metropolitana.

El martes 10, a las 7:30, viajará a Córdoba. A las 10 celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, dentro del predio de FAdeA, donde se espera una convocatoria de entre 750.000 y un millón de personas. A las 15:15 se reunirá con obispos, sacerdotes, diácnos, religiosos y seminaristas en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción. Será la primera visita de un Papa a Córdoba en 39 años. A las 16:55 regresará a Buenos Aires y, a las 20:15, encabezará una vigilia de oración con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

El miércoles 11, a las 8, visitará el Complejo Penitenciario Federal de Devoto, y a las 10, celebrará la última gran misa de la visita en la Plaza de la Basílica Nuestra Señora de Lújan.

La despedida será a las 14 en el aeropuerto de Buenos Aires, desde donde partirá hacia Lima.

Por la visita papal, el Gobierno Nacional estableció el miércoles 11 como feriado nacional en toda la provincia de Buenos Aires. El martes 10, en tanto, será feriado en la provincia de Córdoba y en la Ciudad de Buenos Aires.

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La convocatoria para los voluntarios

La organización de la visita también abrió una convocatoria para sumar personas que colaboren durante las actividades. Más de 20.000 postulantes se anotaron para realizar tareas vinculadas con la orientación de peregrinos y el desarrollo de los distintos encuentros.

La preinscripción para formar parte del equipo finalizó el lunes 5 de octubre. El registro se realizó a través de la página oficial de la Conferencia Episcopal Argentina.

Haber completado el formulario no implica una incorporación automática. Concluido el período de inscripción, los responsables analizarán el perfil y la disponibilidad de cada aspirante para determinar quiénes serán seleccionados y qué función desempeñarán.

La convocatoria estuvo destinada a argentinos y personas con residencia en el país de entre 18 y 65 años cumplidos al 8 de octubre de 2026.

PC / EM