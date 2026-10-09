Los precios de los alimentos acumulan cinco semanas de aumentos y la inflación mensual llega al 4,3%

En la primera semana de octubre del 2026, la inflación promedio en alimentos y bebidas registró una suba de 0,5%, logrando además una aceleración de 0,1 puntos porcentuales en la media de las últimas cuatro semanas, según lo indicó en su último informe privado la consultora Labour, Capital & Growth (LCG).

La inflación en CABA subió al 1,8% en septiembre, pero volvió a bajar en el interanual

Este relevamiento se lleva a cabo mediante web scraping los miércoles, relevando el precio de ocho mil alimentos y bebidas de cinco supermercados. Además, los ponderadores corresponden a la estructura de Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo a los datos de la consultora, esta suba del 0,5% se encadena a la tendencia de las últimas semanas, acumulando cinco mediciones consecutivas con aumentos.

Los alimentos y bebidas subieron por quinta semana consecutiva

Por otra parte, por el arrastre que dejaron estas variaciones en las últimas cuatro semanas, la inflación mensual siguió subiendo, alcanzando un 4,3%, registrando un aumento de 0,1 puntos porcentuales en la última semana. De esta forma, se alcanzó el pico más alto en lo que va del 2026, dejando atrás el 4,2% al que se llegó en la tercera semana de febrero.

Las bebidas lideraron la suba

Esta semana, de los 10 rubros relevados, nueve registraron aumentos. Comenzando por “Bebidas e infusiones para consumir en el hogar” que subió 1,1%; le siguen “Productos de panificación, cereales y pastas” que aumentó 0,7%; y luego "Carnes" con 0,6%. Estos tres por encima del promedio semanal.

Cuánto necesita ganar una familia para ser de clase media en CABA

El resto de los rubros que subieron fueron “Carnes” y “Productos lácteos y huevos” con 0,3% cada uno; mientras que “Aceites”, “Frutas” y “Verduras” subieron 0,2% esta semana. Por otra parte, el único rubro que registró una merma fue “Condimentos y otros productos alimenticios” con 0.4%.

Carnes y Bebidas tuvieron la mayor incidencia

Según indicaron en el informe de la consultora LCG, “más de la mitad de la suba semanal se explicó por carnes y bebidas”, el primero con una incidencia de 0,18% y el segundo con 0,15%. Con respecto a la variación medida en las últimas cuatro semanas, “bebidas y carnes explican más de la mitad de la suba mensual”, según remarcaron en el estudio.

El mercado recalculó la inflación de septiembre y bajó la expectativa para el dólar

La medición de precios minoristas de Eco Go

Según el Relevamiento de Precios Minoristas (RPM) de EcoGo, la variación promedio de alimentos y bebidas durante septiembre fue del 2,1%, mientras que el índice general de precios minoristas registró un incremento mensual del 2%. Desde la consultora señalaron que las subas estuvieron lideradas por un componente estacional y estimaron que la inflación general de septiembre se ubicaría 0,3 puntos porcentuales por encima de agosto.

El Relevamiento de Precios Minoristas (RPM) de EcoGo, la variación promedio de alimentos y bebidas durante septiembre fue del 2,1%

En el último informe de la consultora, del 5 de octubre, señalaron que, con el ajuste bimestral habitual de los cigarrillos, la categoría Bebidas alcohólicas y tabaco lideró las subas de la semana. “En segundo lugar, se ubicó Vivienda y servicios, impulsada por los ajustes de precios regulados que suelen concentrarse a comienzos de mes”.

Por otra parte, “las mayores subas combinan servicios y regulados (alojamiento, taxi, subte, vivienda, mantenimiento) con prendas (pantalones, calzado), en línea con el cambio de temporada”, remarcaron desde la firma que dirige Marina Dal Poggetto

La inflación de septiembre fue 2,1% y se acelera: la canasta básica ya supera los $2 millones

Inflación en CABA: Alimentos y Bebidas por encima del promedio

Este jueves 8 de octubre, el Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IDECBA) reveló la medición correspondiente a septiembre, en donde Índice de Precios al Consumidor registró una suba de 1,8%, sin embargo, el rubro “Alimentos y bebidas no alcohólicas” marcó una suba de 2,1%.

Haciendo un doble click allí, este rubro acumula hasta el noveno mes del 2026 un aumento anual del 23,1%, mientras que, al momento de compararlo contra septiembre, pero del 2025, el aumento fue del 32,9%.

Inflación de septiembre: los alimentos empujan el IPC y las consultoras proyectan un 2% mensual

En el informe se marcó que esta suba del 2,1% marcó “una incidencia de 0,37 puntos porcentuales en el Nivel General”, para luego agregar que “al interior de la división, los principales impulsos provinieron de Verduras, tubérculos y legumbres (11,3%) y, en menor medida, de Carnes y derivados (1,3%) y de Leche, productos lácteos y huevos (1,9%).

GZ / lr