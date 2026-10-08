León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre y permanecerá en el país hasta el miércoles 11. En apenas cuatro días, recorrerá Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, en un itinerario que irá desde la Casa Rosada y el Palacio Libertad hasta una visita al Cottolengo Don Orione, una misa en Córdoba, un encuentro con jóvenes y, como cierre, una celebración frente a la Basílica de Luján.

A poco menos de un mes de que llegue ese momento, ya hay un primer dato sobre la expectativa que genera su visita. La Encuesta Nacional sobre Religión Vivida (ENReVi 2026) preguntó a los adultos si tienen pensado acercarse a verlo y el 16,5% respondió que sí.

Dicho en números, son más de cinco millones de personas que, al menos por ahora, dicen tener intención de estar cerca del Papa durante su paso por el país.

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Otro 34% todavía no sabe si concurrirá, mientras que el 49,5% dijo que no tiene previsto hacerlo.

La encuesta también consultó el grado de acuerdo de los encuestados con dos planteos atribuidos al Papa León XIV sobre cuestiones sociales y económicas. El 75,2% se mostró de acuerdo con la necesidad de establecer control público sobre la IA para evitar la desinformación y la vigilancia masiva.

A diferencia del primero, el segundo planteo tuvo un respaldo todavía mayor: el 77,4% coincidió con que el agua, los alimentos y los servicios de salud deben quedar fuera de la especulación financiera.

Según el informe, el respaldo a ambas afirmaciones también supera el 60% entre los simpatizantes de La Libertad Avanza (LLA), aunque se encuentra por debajo del registrado entre otros grupos políticos.

El estudio vincula la primera de estas posiciones con la encíclica Magnífica Humanitas, publicada en mayo de 2026, y la segunda con una exhortación apostólica de junio de este año.

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Las personas que respondieron que tienen intención de asistir a alguna actividad del Papa León XIV son, en un 77%, católicas. Esto no quiere decir que el 77% de los católicos vaya a verlo, sino que, entre quienes dijeron que piensan acercarse a alguna de sus actividades, siete de cada diez pertenecen a esa religión. Cerca del 11% son evangélicos.

Así y todo, la foto cambia un poco cuando se mira que la intención de concurrir es ligeramente mayor entre las personas de niveles socioeconómicos bajos, donde alcanza el 18,4%. Es decir, allí la expectativa de acercarse al Papa aparece algo por encima del promedio general.

También hay diferencias cuando la encuesta cruza la respuesta con las simpatías políticas. La predisposición a asistir es algo menor entre quienes adhieren a La Libertad Avanza (LLA) y a partidos de izquierda que entre los simpatizantes del peronismo, el kirchnerismo y el PRO, aunque no detalla los porcentajes correspondientes a cada espacio político.

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La investigación tuvo 2.414 casos observados y 2.092 casos ponderados por región y edad. Alcanzó a personas de 18 años o más residentes en las 24 jurisdicciones del país y combinó encuestas online con relevamientos domiciliarios.

A cargo estuvo Zuban Córdoba y Asociados y fue desarrollado por investigadores de la Universidad Católica de Córdoba, Boston College, la Pontificia Universidad Católica Argentina y la Universidad Católica de Cuyo.

Una Argentina que sigue practicando, aunque de otra manera

La encuesta también se mete un poco más allá de la visita de León XIV y permite mirar cómo se relacionan los argentinos con la religión en su vida cotidiana. Y ahí aparece el dato que el 95,2% afirmó haber realizado al menos una práctica religiosa o espiritual durante los últimos 12 meses.

Apenas el 4,8% respondió que no hizo ninguna de las 19 prácticas relevadas.

La más extendida, como era de esperar, es rezar u orar. El 76% dijo haberlo hecho y, dentro de ese grupo, el 60,3% aseguró que lo hace con una frecuencia semanal o diaria. La asistencia a misas o servicios religiosos también forma parte de las prácticas relevadas, aunque con una frecuencia menor y muy diferente según cada caso.

Ahora bien, hay un detalle que ayuda a entender cómo se vive hoy la religión. Una parte importante de estas prácticas ocurre puertas adentro. El 30,4% de los encuestados tiene en su casa un altar o espacio de devoción, mientras que tanto el rezo como la meditación se realizan principalmente en soledad y dentro del hogar.

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Ese cambio también se ve cuando se compara la religión de crianza con la identificación actual. El 78% de los encuestados afirmó haber sido criado como católico, pero hoy el 60,2% se identifica como católico. Del otro lado, quienes se consideran sin filiación religiosa pasaron del 5,8% entre quienes fueron criados al 19,3% en la actualidad.

LT