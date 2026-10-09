La Ciudad de Buenos Aires recibe desde este jueves 9 de octubre hasta el 13 de diciembre en el Palacio Libertad, una nueva propuesta artística vinculada al universo de Disney. La muestra de Walt Disney Animation Studios: La magia de crear propone un recorrido por los mundos creados por el estudio a través de materiales históricos, obras contemporáneas y esculturas de personajes.

La instalación es la tercera colaboración entre The Walt Disney Company Argentina y el Palacio Libertad, bajo la dirección de Valeria Ambrosio.

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El espacio está dividido en cuatro salas, cada una dedicada a un Disney Legend, reconocimiento que la compañía otorga por contribuciones excepcionales y duraderas.

Los materiales de archivo fueron aportados por Walt Disney Animation Research Library y se combinan con reinterpretaciones de artistas argentinos. La propuesta busca mostrar el legado creativo de Disney a través de la animación, el diseño, la imaginación y la música.

La primera sala está dedicada a Mary Blair y recorre desde los primeros clásicos dibujados a mano hasta la actualidad, con referencias a Pinocho, Alicia en el País de las Maravillas y Peter Pan. Estudio Cinco desarrolla allí una propuesta inspirada en su estilo.

La segunda homenajea a Marc Davis y aborda la relación entre la narración y la naturaleza, con obras vinculadas a Los Tres Caballeros, El Rey León y Zootopia. El artista argentino Manuel Ameztoy interviene el espacio con telas, luces y colores.

La tercera sala reconoce a Mark Henn y reúne el universo de las princesas de Disney, como Cenicienta, Moana y Rapunzel, además de Anna y Elsa. La artista Melanie Anton propone un recorrido que combina fantasía, cultura pop y arte contemporáneo.

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Por último, la sala dedicada a Andreas Deja se centra en los villanos, entre ellos Gastón, Jafar y Scar. El diseñador argentino Pablo Ramírez suma una propuesta que transforma prendas desde una mirada cercana a la moda, la performance y las artes visuales.

La exposición también incluye un espacio dedicado a Hechizo: Bienvenidos a Hexe, la nueva película de Disney que llegará a los cines el 26 de noviembre. Allí se presentan bocetos del personaje Billie y del universo de la película.

La propuesta contempla medidas de accesibilidad como señalización en Braille, audiodescripción, interpretación en Lengua de Señas Argentina y personal capacitado.

También cuenta con ingreso prioritario para personas con discapacidad que presenten CUD y rampas para personas con movilidad reducida.

La muestra podrá visitarse hasta el 13 de diciembre, de miércoles a domingos y feriados, de 14 a 20. La entrada es gratuita, con reserva previa. Las reservas comenzaron el 5 de octubre y habrá nuevos cupos online cada lunes desde el 19 de octubre a las 14.