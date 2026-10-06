Somos Así: la serie de Nadie Dice Nada que llega a Disney +, cuando se estrena y de qué tratará

El proyecto llevará a los integrantes del popular programa de streaming de Luzu TV del formato de conversación en vivo a una historia de ficción guionada. La serie seguirá a un grupo de amigos de entre 30 y 40 años que atraviesa una etapa de cambios, con problemas laborales, relaciones sentimentales, citas fallidas y secretos.

La producción será estrenada exclusivamente por Disney+ y estará disponible en toda Latinoamérica. Aunque la plataforma confirmó que llegará durante noviembre, todavía no informó cuál será la fecha exacta de lanzamiento de los episodios.

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Quiénes protagonizan “Somos Así” y cómo será la producción

El elemento principal estará integrado por Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña, Romina Giardina, más conocida como Momi, Santi Talledo y Martín Garabal, quienes trasladarán parte del espíritu del universo de “Nadie Dice Nada” a una ficción completamente guionada. A ellos se sumarán Oscar Martínez y Graciela Stefani, que interpretarán a los padres del personaje de Occhiato.

La serie tendrá ocho capítulos de aproximadamente 20 minutos cada uno y estará producida por Pampa Films. La dirección estará a cargo de Nicolás Silbert y Lalo Mark, mientras que Santi Talledo y Diego Vago serán los responsables de la idea original, el guión y el rol de showrunners.

El equipo de guión estará integrado además por Andrés Pascaner, Ramiro Tevez, Sofía González Gil y Lucía Miranda. De esta manera, “Somos Así” buscará llevar a una producción de ficción el universo que surgió alrededor de “Nadie Dice Nada”, pero con una historia propia y personajes atravesados por los conflictos de la vida adulta.