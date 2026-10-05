El Principito tendrá su primer gran película live action: cómo será la nueva adaptación

“El Principito” tendrá una nueva adaptación cinematográfica y esta vez, con una propuesta diferente a las versiones que llegaron anteriormente a la pantalla. El proyecto será una película de acción real inspirada tanto en la vida del autor como en el universo fantástico de su obra más conocida. La historia buscará unir al escritor y aviador francés.

La película será dirigida por Morten Tyldum, director de "El código Enigma", mientras que el guión estará a cargo de Simon Beaufoy, ganador del Oscar por "Slumdog Millionaire" y responsable de películas como “Los juegos del hambre: En llamas". El proyecto está siendo desarrollado junto a Le Petit Prince Groupe, organización que administra el legado de Saint-Exupéry.

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Cómo será la nueva película de El Principito

La principal novedad estará en la forma de contar la historia. La película no se limitará a trasladar las páginas del libro a la pantalla, sino que combinará la biografía de Saint-Exupéry con el mundo imaginario que creó. La vida del escritor y aviador será representada con actores y escenarios de acción real, mientras, el filme buscará construir un puente entre el mundo real y el fantástico.

El proyecto también tomará elementos de la adaptación gráfica realizada por el artista francés Joann Sfar, quien trabajó junto a la familia de Saint-Exupéry en una versión de la obra publicada hace unos 15 años. Sfar participa además en el desarrollo del concepto de la película y, uno de los ejes será la relación entre El Principito y el Aviador.

Para Tyldum, la posibilidad de llevar esta historia al cine permite trabajar con una dimensión más amplia que la de una adaptación tradicional. El director definió el proyecto como una historia cinematográfica y épica, atravesada por temas como el amor, el duelo, la pérdida, la esperanza y la posibilidad de vivir la vida como una aventura. Beaufoy, por su parte, destacó el desafío de trabajar con una obra que continúa siendo leída por generaciones de lectores.

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Una historia que comenzó en 1943

El Principito fue publicado originalmente en 1943 y con el paso de las décadas se convirtió en una de las obras literarias más reconocidas a nivel mundial. El libro de Saint-Exupéry vendió más de 200 millones de ejemplares y fue traducido a alrededor de 600 lenguas y dialectos, según los responsables del nuevo proyecto.

Su historia, protagonizada por un pequeño viajero que recorre distintos planetas y conoce personajes que representan diferentes aspectos del mundo adulto, trascendió hace tiempo el público infantil. Esta no será la primera vez que la obra llegue al cine.

En 2015 se estrenó “El Principito”, una película animada dirigida por Mark Osborne que combinó la historia del libro con una trama original protagonizada por una niña y un aviador. La producción fue reconocida con el César a Mejor Película Animada y BAFTA infantil a Mejor Largometraje, además de recaudar cerca de 100 millones de dólares.

La nueva película estará producida por Aton Soumache y Paul Trijbits para "Magical Society", en colaboración con Le Petit Prince Groupe. Soumache ya había participado en la producción de la película animada de 2015, por lo que su regreso al universo de Saint-Exupéry marca la continuidad de un proyecto que ahora buscará llevar la historia hacia una producción internacional de acción real.

Por el momento, no se anunció el elenco, la fecha de rodaje ni el estreno. Tampoco se informó qué estudio o distribuidora estará a cargo de su lanzamiento internacional. Los responsables del proyecto adelantaron que esos detalles serán comunicados más adelante, por lo que todavía habrá que esperar para conocer quiénes interpretarán a los personajes de esta nueva versión de "El Principito".