Lali Espósito tuvo su segunda despedida de soltera en Buenos Aires: bingo musical, velos y el juego del anillo

Lali Espósito celebró una nueva despedida de soltera en Buenos Aires, a pocas semanas de su casamiento. La cantante organizó una cena con amigas que tuvo juegos, sorpresas y distintos detalles relacionados con la boda.

La celebración se conoció a través de las imágenes que algunas de las invitadas compartieron en redes sociales. Entre los momentos de la noche aparecieron un bingo musical, velos de novia y remeras personalizadas para las participantes.

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Esta fue la segunda despedida de soltera de Lali. La primera había sido a fines de agosto, cuando sus amigas organizaron un viaje a Brasil para celebrar junto a ella. En aquella ocasión, la artista estuvo acompañada por figuras de su círculo cercano, entre ellas Cande Vetrano y Mery del Cerro.

Los detalles de la segunda despedida de soltera de Lali Espósito

Para esta nueva celebración, el grupo eligió una cena en la Ciudad de Buenos Aires. Las fotografías mostraron parte de la ambientación y de los juegos que prepararon para la cantante. Uno de los momentos de la noche fue el bingo musical, que sirvió como entretenimiento durante la cena. También hubo velos para las invitadas y prendas especialmente diseñadas para la ocasión.

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Las mozas del lugar llevaron remeras con la frase “Me enamoré, taradas”, una expresión asociada a Lali y que sus seguidores reconocen de sus presentaciones.

La torta también tuvo un papel especial durante la celebración. Las invitadas participaron del tradicional juego de las cintas: cada una tomó una tira que estaba colocada alrededor de la torta y una de ellas encontró el anillo escondido. Según la tradición, la persona que encuentra el anillo será la próxima en casarse.

La nueva despedida se produjo después de un año de gran actividad para la cantante, que recientemente realizó su tercer show en el Estadio River Plate.

LB/AF