Este domingo se realizará la cuarta edición del Gran Fondo Buenos Aires, una de las principales competencias de ciclismo de ruta amateur del país, que convocará a más de 3.500 ciclistas de distintas edades y niveles. La carrera comenzará a las 6 en el Parque Sarmiento, en Saavedra, donde también estará ubicada la llegada.

La competencia tendrá dos alternativas para los participantes. El Medio Fondo contará con un recorrido de 46 kilómetros, mientras que el Gran Fondo tendrá una extensión de 129 kilómetros.

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A lo largo de la jornada, los ciclistas circularán por algunas de las principales avenidas y autopistas de la Ciudad. El tránsito será interrumpido de manera progresiva a medida que avance la carrera, con un recorrido que busca recrear las condiciones de las grandes competencias profesionales internacionales.

Entre las arterias incluidas en el circuito se encuentran la avenida General Paz, avenida Cantilo, avenida Lugones, Paseo del Bajo, Avenida 9 de Julio Sur, Autopista 25 de Mayo y Autopista Perito Moreno.

“Buenos Aires es una ciudad que se disfruta y el Gran Fondo es una gran oportunidad para que miles de ciclistas sean protagonistas y disfruten de nuestras calles, avenidas y autopistas, en un evento de primer nivel”, afirmó el secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes.

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Y agregó: “Queremos seguir impulsando este tipo de propuestas porque cada competencia que llega a la Ciudad genera movimiento, promueve hábitos saludables y fortalece nuestra identidad como destino deportivo. Ese es el camino que estamos recorriendo para que Buenos Aires sea Capital Mundial del Deporte en 2027”.

En esta edición, una parte de los fondos obtenidos mediante las inscripciones será destinada, a través de Gran Fondo Asociación Civil, a la construcción de una pileta adaptada para niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que asisten a la colonia deportiva del Parque Sarmiento.

Además, por su contribución al deporte, el turismo y el cuidado del ambiente, el evento fue declarado de Interés Deportivo por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

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La competencia también se presenta como una “Carrera Verde”, a partir de la incorporación de criterios de sustentabilidad y distintas acciones destinadas al cuidado ambiental durante su realización.

Para obtener más información e inscribirse, se puede ingresar a https://granfondoargentina.com/bsas/

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