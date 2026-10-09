Tren Sarmiento: qué días no funcionará durante el fin de semana largo y cuándo vuelve

El tren Sarmiento no prestará servicio en ninguno de sus ramales durante el sábado 10, el domingo 11 y el lunes 12 de octubre, debido a un conjunto de obras de señalamiento, vías e infraestructura. Sin embargo, el martes 13 volverá a funcionar con sus cronogramas habituales, luego de que Trenes Argentinos revisara el esquema anunciado inicialmente, que contemplaba una suspensión de cuatro días.

El tren Sarmiento dispuso la suspensión total del servicio durante el fin de semana largo de octubre

La empresa estatal informó este viernes que la decisión responde a una reorganización de los trabajos y a las condiciones climáticas previstas. Con la nueva planificación, las intervenciones se concentrarán durante el fin de semana largo para restituir el transporte de pasajeros el martes en todos los ramales de la línea.

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La suspensión permitirá realizar tareas simultáneas en distintos puntos del recorrido. Una de las intervenciones centrales será la modernización de la mesa de mando de señales de Haedo, aunque también se trabajará en estaciones, pasos a nivel, instalaciones eléctricas y sectores del tendido ferroviario.

Qué días no funcionará el tren Sarmiento y cuáles son los ramales afectados

El nuevo cronograma establece tres jornadas consecutivas sin trenes: sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre. La interrupción comprende tanto al servicio eléctrico como a los diésel.

Los recorridos afectados son:

- Once–Moreno, el ramal eléctrico de la línea.

- Moreno–Mercedes, operado con trenes diésel.

- Merlo–Lobos, cuyo servicio actualmente está limitado al tramo entre Merlo y Las Heras por las obras de renovación de vías.

La modificación del anuncio inicial resulta especialmente relevante para quienes utilizan el ferrocarril al comenzar la semana laboral: el martes 13 no estará incluido en el corte y los servicios eléctricos y diésel circularán según sus horarios habituales.

En el caso del ramal Merlo–Lobos, la reanudación se realizará dentro del recorrido que se encuentra habilitado actualmente.

Obras en Haedo: renovarán una mesa de señales con más de 40 años

La actualización integral de la mesa de mando de señales de Haedo constituye uno de los trabajos principales previstos para estas jornadas. El equipamiento tiene más de cuatro décadas de antigüedad y ocupa un lugar central en la operación ferroviaria del sector.

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La instalación comprende cuatro vías y está vinculada tanto con la salida del depósito de locomotoras como con las vías de las líneas San Martín y Roca. Esa configuración explica la complejidad de la intervención.

Según Trenes Argentinos, su reemplazo requiere un período prolongado de trabajo que permita completar la instalación y efectuar las pruebas correspondientes antes de restablecer la circulación. La renovación de Haedo se sumará a las realizadas en Castelar y Moreno y completará el proyecto de modernización de las tres mesas de señales.

En paralelo, el programa de señalamiento incluye la renovación de señales entre Liniers y Villa Luro y el reemplazo de aparatos de vía en Caballito.

Qué trabajos se realizarán en Once, Ramos Mejía, Morón y Castelar

Trenes Argentinos Infraestructura desarrollará varias intervenciones durante la suspensión. En la terminal de Once se renovará la vía sexta de la playa de maniobras, mientras que en el paso a nivel Rojas se ejecutarán tareas de señalamiento.

También se continuará con las obras en el andén central de Ramos Mejía y en el andén 2 de Morón. En Castelar, los trabajos incluirán intervenciones civiles en la cabina de señales.

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Por su parte, AUSA realizará tareas de renovación de la vía cuarta y trabajos complementarios en el paso bajo nivel Lorca. Además, llevará adelante intervenciones pluviales en el paso bajo nivel Irigoyen.

Las tareas a cargo de Trenes Argentinos Operaciones abarcarán otros sectores de la línea. Entre ellas figuran el mejoramiento del paso a nivel Goya y obras civiles en el andén central de Ciudadela.

La empresa también intervendrá el sistema eléctrico de la subestación Castelar y restaurará el tendido de vías ubicado en el kilómetro 26,500, en San Antonio de Padua.

A estas obras se agregarán trabajos de desmalezado y limpieza de plataformas y zonas de vías en todas las estaciones del ramal Once–Moreno y de los recorridos diésel Moreno–Mercedes y Merlo–Lobos.

La programación actualizada fija el martes 13 de octubre como fecha de regreso de los servicios, con los cronogramas habituales de cada ramal.