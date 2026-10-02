El tren Sarmiento dispuso la suspensión total del servicio durante el fin de semana largo de octubre

En el marco de la ejecución de un conjunto de obras simultáneas de señalamiento, vías, andenes y subestaciones que se enmarcan en la Emergencia Ferroviaria, Trenes Argentinos anunció la suspensión total de los servicios en todos sus ramales desde el sábado 10 hasta el martes 13 de octubre inclusive.

La interrupción abarcará tanto el servicio eléctrico Once-Moreno como los ramales diésel Moreno-Mercedes y Merlo-Lobos. La decisión permitirá concentrar durante cuatro jornadas una serie de intervenciones que requieren que las formaciones no circulen por los sectores donde se desarrollarán los trabajos.

Uno de los principales frentes estará ubicado en Haedo, donde Trenes Argentinos Infraestructura realizará la actualización integral de la mesa de mando de señales. El sistema tiene más de 40 años de antigüedad y constituye uno de los puntos centrales para la operación ferroviaria de la zona, debido a su conexión con cuatro vías, el depósito de locomotoras y las líneas San Martín y Roca.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La intervención en Haedo completará el proceso de renovación de las tres mesas de mando de señales previstas para la línea Sarmiento. Las correspondientes a Castelar y Moreno ya fueron actualizadas, por lo que esta etapa permitirá finalizar ese esquema de modernización del sistema de señalamiento.

Además, se ejecutarán trabajos en distintos puntos de la traza. Entre ellos se encuentra la renovación de señales en el tramo Liniers-Villa Luro, el reemplazo de aparatos de vías en Caballito, la renovación de la vía sexta en la playa de maniobras de Once y tareas de señalamiento en el paso a nivel de la calle Rojas.

Las obras también alcanzarán a las estaciones. Continuará la intervención del andén central de Ramos Mejía y del andén 2 de Morón, mientras que en Castelar se realizarán trabajos civiles en la cabina de señales. En Ciudadela, por su parte, se llevarán adelante obras civiles en el andén central.

Línea F: Jorge Macri confirmó que dos consorcios buscan construir el nuevo subte

Otro de los frentes estará relacionado con los pasos bajo nivel y la infraestructura vial. AUSA realizará trabajos sobre la vía cuarta y tareas complementarias vinculadas al paso bajo nivel Lorca, además de intervenciones pluviales en el paso bajo nivel Irigoyen.

En el oeste de la línea también se realizarán trabajos sobre la infraestructura ferroviaria. Está prevista la restauración del tendido de vías a la altura del kilómetro 26,500, en San Antonio de Padua, junto con el mejoramiento del paso a nivel Goya y tareas sobre el sistema eléctrico de la subestación de Castelar.

La suspensión será aprovechada además para realizar tareas generales de mantenimiento en las estaciones y zonas de vías. El cronograma contempla desmalezado, limpieza de plataformas y acondicionamiento de los sectores ferroviarios a lo largo del ramal eléctrico Once-Moreno y de los ramales diésel Moreno-Mercedes y Merlo-Lobos.

Cuándo se reanudarán los servicios

La medida forma parte del conjunto de obras que el Gobierno nacional lleva adelante bajo la Emergencia Ferroviaria, declarada en 2024 y prorrogada durante 2026. El régimen contempla la priorización de intervenciones destinadas a atender infraestructura y componentes considerados críticos para la seguridad y la operación del sistema ferroviario nacional.

Según el cronograma informado por Trenes Argentinos, los servicios eléctricos y diésel de la línea Sarmiento volverán a funcionar el miércoles 14 de octubre, de acuerdo con sus horarios habituales. La empresa aclaró que el desarrollo de las tareas podría modificarse si las condiciones climáticas resultaran desfavorables. Los pasajeros podrán consultar eventuales modificaciones en los canales oficiales de Trenes Argentinos y en la información de servicio publicada por el Gobierno nacional antes de planificar sus viajes durante esos cuatro días.



LMM/MSS