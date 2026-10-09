Fin de semana largo: La ciudad de Buenos Aires se prepara para recibir más de 120 mil turitas

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para el fin de semana largo del 10 al 12 de octubre y, según se confirmó, alcanzará una ocupación hotelera proyectada del 80%, el nivel más alto para un receso de tres días desde 2024. La cifra refleja la capacidad de la capital argentina para atraer visitantes durante todo el año, con una oferta amplia y diversa que se renueva permanentemente.

De acuerdo con un relevamiento del Observatorio Turístico porteño, se espera la llegada de más de 120.000 visitantes nacionales e internacionales durante las tres jornadas. La actividad turística podría generar un impacto económico superior a los $37.000 millones en la cadena productiva local, lo que convertiría a este período en el de mayor movimiento de los nueve fines de semana largos registrados en lo que va del año.

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El presidente del Ente de Turismo de la Ciudad, Valentín Díaz Gilligan, destacó el alcance de las proyecciones y el efecto que tendrán sobre el sector. Según señaló, el nivel de reservas representa una buena noticia para los distintos actores de la actividad y confirma el interés por Buenos Aires como destino para disfrutar de propuestas culturales, gastronómicas, deportivas y recreativas.

Eventos deportivos, arte y experiencias inmersivas

Entre las principales actividades previstas se encuentra el Gran Fondo Argentina, una competencia internacional de ciclismo que recorrerá circuitos y avenidas porteñas y convocará a deportistas y aficionados de distintos puntos del país.

La agenda también incluirá exposiciones y experiencias artísticas. Mafalda Inmersiva ofrecerá un recorrido interactivo y sensorial inspirado en el personaje creado por Quino, mientras que el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) presentará Viva Frida, una muestra dedicada a la vida y la obra de la artista mexicana, con fotografías, piezas históricas y documentos.

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Opciones para disfrutar en familia

Los más chicos también tendrán alternativas durante el receso. En el Palacio Libertad se podrá visitar El Taller de los Sueños, una experiencia inmersiva inspirada en el clásico relato de Pinocho que propone explorar distintos espacios creativos e interactivos.

La programación se completará con las actividades participativas del museo Prohibido No Tocar, en el Centro Cultural Recoleta; las propuestas tecnológicas de Mundo Gea, en Palermo; y los espacios lúdicos del Museo de la Imaginación y el Juego (MIJU).

Música, teatro y gastronomía al aire libre

La cartelera cultural porteña sumará espectáculos teatrales, conciertos y actividades musicales. Entre las propuestas se encuentra Cabaret Courage, además de los recitales de la serie Candlelight, que presenta tributos musicales en distintos espacios emblemáticos de la Ciudad. También continuará el Ciclo de Conciertos de acceso libre y gratuito en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La Usina del Arte ofrecerá dos actividades especiales. El sábado, la Banda Sinfónica de la Ciudad interpretará clásicos del rock nacional junto a Ángela Navarro y Luis Alberto Ceravolo, con homenajes a artistas como Charly García, Luis Alberto Spinetta, Gustavo Cerati, Fito Páez y León Gieco.

El lunes, en tanto, el Salón Mayor será escenario de una jornada dedicada al folklore, con clases de baile a cargo de Cynthia Fattori y Ricardo Baigorria, la participación de DJ Inca y un espectáculo del Etchart-Cardoso Dúo, que recorrerá distintas tradiciones musicales argentinas.

La gastronomía y el diseño también formarán parte de la agenda. Feria Puro Diseño reunirá a creadores y emprendedores con propuestas de indumentaria, objetos y decoración. A su vez, La Feria Francesa ofrecerá platos de inspiración franco-argentina y panadería artesanal, mientras que la Feria Sin TACC contará con puestos de comida, degustaciones y productos sin gluten.

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Buenos Aires, un destino turístico durante todo el año

La Ciudad cuenta con una infraestructura cultural, deportiva y gastronómica que busca sostener el flujo de visitantes más allá de las temporadas altas. Según datos difundidos por el Ente de Turismo, Buenos Aires tiene más de 7.000 locales gastronómicos, 287 teatros, 380 librerías, 150 museos y 18 estadios de fútbol, además de una programación permanente de espectáculos y eventos.

En ese contexto, la designación de Buenos Aires como Capital Mundial del Deporte 2027 se suma a su trayectoria como sede de encuentros internacionales. Además, la Ciudad mantiene desde hace 15 años el liderazgo en América del ranking de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA), una distinción vinculada con su infraestructura y capacidad para organizar grandes eventos.

La agenda completa de actividades para el fin de semana largo puede consultarse en el sitio oficial de turismo de la Ciudad: turismo.buenosaires.gob.ar/eventos.

LMM