Finde largo de octubre: cinco lugares para disfrutar en la Ciudad de Buenos Aires

El fin de semana largo del 10 al 12 de octubre será una oportunidad para recorrer Buenos Aires desde otra perspectiva. Con espacios verdes, rincones históricos y propuestas para disfrutar al aire libre, la Ciudad cuenta con alternativas para quienes buscan descansar, hacer turismo o descubrir lugares diferentes sin alejarse demasiado de casa.

Entre los paseos posibles se encuentran algunos de los sitios más emblemáticos de la capital, con opciones para disfrutar en pareja, con amigos o en familia. Estos son cinco lugares que vale la pena tener en cuenta para organizar una salida durante los días feriados.

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Jardín Japonés: un paseo entre puentes, lagos y naturaleza

Ubicado en el barrio de Palermo, el Jardín Japonés es una alternativa para quienes buscan tranquilidad y un entorno natural en medio de la ciudad. Sus senderos, puentes, lagos y elementos tradicionales de la cultura japonesa conforman un espacio pensado para caminar y contemplar el paisaje.

El predio se encuentra dentro del Parque Tres Febrero y cuenta con acceso por la avenida Casares 3500. Según su sitio oficial, abre todos los días, incluidos sábados, domingos y feriados, de 10 a 18:45 hs. La boletería funciona hasta las 18:30.

Reserva Ecológica Costanera Sur: naturaleza a pocos minutos del centro

Para quienes prefieran las caminatas y las actividades al aire libre, la Reserva Ecológica Costanera Sur ofrece un recorrido diferente dentro de Buenos Aires. El espacio protegido abarca 350 hectáreas y reúne ambientes naturales, senderos y una importante diversidad de especies verdes y animales.

El acceso principal por avenida Tristán Achával Rodríguez 1550 permite ingresar a la reserva, cuya entrada es gratuita. Durante octubre, el horario informado es de martes a domingos y feriados, de 8 a 18. Sin embargo, el predio cierra por lluvias intensas, vientos fuertes o alertas meteorológicas, por lo que se recomienda revisar las condiciones antes de salir.

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Mercado de San Telmo: gastronomía, antigüedades e historia porteña

El mercado de San Telmo es una alternativa para quienes quieren combinar un paseo por uno de los barrios históricos de Buenos Aires con una salida gastronómica. Inaugurado en 1897, el edificio conserva una estructura característica de vigas, arcos y columnas metálicas, además de una cúpula central que forma parte de su identidad arquitectónica.

El mercado está ubicado en Defensa 963, en la intersección con Carlos Calvo, y su horario publicado es de lunes a domingos, de 9 a 20. Es una opción para quienes buscan un paseo que combine historia, gastronomía y vida urbana.

Rosedal de Palermo: jardines y caminatas al aire libre

Dentro del Parque Tres de Febrero, el Rosedal de Palermo es uno de los espacios verdes más reconocidos de Buenos Aires. Sus jardines, senderos y el lago que rodea parte del predio lo convierten en una alternativa para caminar, descansar y disfrutar de una salida al aire libre.

Entre sus atractivos se encuentran el Jardín de los Poetas, con bustos dedicados a escritores de distintos países, el Patio Andaluz y el puente que atraviesa el lago. Durante la primavera, el espacio suma el atractivo de sus rosales en flor, aunque su aspecto puede variar según las condiciones de cada temporada.

Caminito: colores, arte y tradición en La Boca

Caminito es uno de los paseos turísticos más conocidos de Buenos Aires y una alternativa para quienes quieren recorrer un lugar ligado a la identidad cultural de la ciudad. Ubicado en el barrio de La Boca, se destaca por sus conventillos de chapa pintados de distintos colores, sus obras de arte y la presencia de artistas callejeros.

Es un paseo peatonal al que se puede acceder todos los días. Para aprovechar la visita, se puede recorrer la calle museo y continuar por los alrededores, con tiempo para conocer los atractivos de La Boca y disfrutar de su propuesta cultural.

Antes de salir, es recomendable confirmar los horarios de apertura, las tarifas cuando corresponda y las posibles modificaciones por el feriado o las condiciones climáticas. De esta manera, será más sencillo planificar una escapada urbana y aprovechar los días de descanso sin necesidad de viajar fuera de la ciudad.