La Ciudad de Buenos Aires sumará 600 nuevos policías para reforzar la seguridad

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, encabezará este martes el acto de presentación de 600 efectivos policiales que se incorporarán a las tareas de seguridad en los barrios porteños.

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Según informaron fuentes oficiales, los agentes egresaron de los cursos NICE (Nuevos Ingresos con Experiencia), un programa de capacitación de la Policía de la Ciudad destinado a sumar personal con experiencia previa en fuerzas de seguridad federales o provinciales, que ya cuenta con la baja de su institución de origen.

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Jorge Macri

Los nuevos efectivos pasarán a integrar la Superintendencia de Seguridad Comunal, donde reforzarán los operativos y las tareas de control y prevención de delitos y contravenciones.

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La ceremonia se realizará a las 9 en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP).

PC/AF