La Avenida 9 de Julio cumplió 89 años: cómo nació un ícono de Buenos Aires

La Avenida 9 de Julio cumplió 89 años este lunes 12 de octubre, al conmemorarse la inauguración de su primer tramo en 1937. La apertura inició una transformación del centro de Buenos Aires: una obra destinada a mejorar la circulación y acompañar el crecimiento urbano que, con el tiempo, se convirtió en uno de los principales símbolos de la ciudad.

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Su nombre homenajea la Declaración de la Independencia argentina, mientras que su recorrido conecta Constitución con Retiro. Por sus dimensiones y por la presencia del Obelisco, la avenida ocupa un lugar central entre los atractivos turísticos porteños.

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Cuándo se inauguró la Avenida 9 de Julio

La inauguración se realizó durante la presidencia de Agustín P. Justo, un cuarto de siglo después de la aprobación del proyecto legislativo de 1912. Según la reseña histórica del Gobierno de la Ciudad, el trazado inicial comprendía cinco manzanas entre Bartolomé Mitre y Tucumán.

El proyecto respondía a una preocupación que atravesaba a Buenos Aires a comienzos del siglo XX: cómo adaptar su estructura al aumento de la población y del tránsito. La nueva avenida buscaba facilitar la conexión entre el norte y el sur, además de incorporar una vía de circulación de escala metropolitana.

Su concepción excedía la apertura de una calzada. El diseño contemplaba una avenida parque, con espacios verdes, veredas amplias, sectores de circulación diferenciados y estacionamientos subterráneos. La intención era combinar movilidad y áreas abiertas en una zona de edificación cada vez más compacta.

Cuánto mide de ancho la Avenida 9 de Julio

Los 140 metros de ancho son uno de sus rasgos más distintivos y explican la denominación popular de “la avenida más ancha del mundo”. Esa expresión forma parte de su reconocimiento turístico, aunque resulta más preciso describirla como una de las avenidas más anchas del planeta.

La Ciudad de Buenos Aires a sus pies desde la cumbre del Obelisco en ascensor

La apertura de 1937 fue apenas el inicio de una obra prolongada. Según el repaso histórico del Gobierno porteño, su construcción demandó 43 años, durante los cuales el trazado se extendió hasta conformar la conexión entre Constitución y Retiro.

El Obelisco y los edificios que acompañan su recorrido

El Obelisco ya estaba en pie cuando se inauguró la avenida. Diseñado por Alberto Prebisch, fue levantado en la Plaza de la República en 1936 y alcanza los 67,50 metros de altura. Su presencia quedó asociada al paisaje de la 9 de Julio hasta convertirse en una de las imágenes más reconocibles de Buenos Aires.

El recorrido también permite observar edificios vinculados con distintas etapas de la historia porteña. Entre ellos aparecen el Teatro Colón, reabierto en 2010 después de su restauración, y el antiguo Ministerio de Obras Públicas, que albergó la antena utilizada para la primera transmisión televisiva del país, en 1951.

La historia de la avenida está ligada al transporte público. La línea C del subte, inaugurada en 1934, ya conectaba parte de ese corredor antes de la apertura de la arteria. En 2013 se incorporó el Metrobús 9 de Julio, que reorganizó la circulación de colectivos sobre su trazado.

Además de su función vial, la avenida fue escenario de actos políticos y encuentros culturales multitudinarios. Entre los acontecimientos recordados por el Gobierno de la Ciudad se encuentran el recital de Soda Stereo de 1991 y las presentaciones de Daniel Barenboim y Zubin Mehta en 2010.