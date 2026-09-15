El Gobierno anunció qué ciudad se convertirá en capital simbólica de Argentina todos los 9 de julio

A través de la Ley 27820, que se publicó la madrugada de este martes 15 de septiembre en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó el nombramiento de la ciudad de San Miguel de Tucumán como capital simbólica de Argentina cada día 9 de julio.

Al respecto, el documento remarca: “Declárase a la ciudad de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, como ‘Capital simbólica de la República Argentina’ todos los días 9 de julio de cada año”.

Para luego sumar: “Establézcase que, en lo sucesivo, los actos centrales que organice el gobierno nacional, en conmemoración del aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, tendrán lugar en la ciudad de San Miguel de Tucumán”.

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El discurso de Milei en Tucumán este 9 de julio de 2026

El presidente Javier Milei encabezó la vigilia del Día de la Independencia en Tucumán, señalando que, en esa época, “la libertad era el principal desafío y debe ser el principal norte”.

El mandatario nacional visitó la Casa Histórica junto a su gabinete y una docena de gobernadores, dando un discurso con motivo de la fecha patria.

Javier Milei dando su discurso en Tucumán

“Como cada 9 de julio, la Argentina celebra su gesta de emancipación. A partir de ese momento, se puso fin a una era de tiranía y el país comenzó a recorrer el camino hacia la consolidación nacional. La libertad era el principal desafío. Y debe ser el principal norte”, comenzó diciendo el Presidente.

Y luego recordó el acuerdo que firmó con los mandatarios provinciales en 2024: “Vale reflexionar sobre lo logrado: hace dos años firmamos el Pacto de Mayo con gobernadores. Puntos claves para sacar a la Argentina de la decadencia. Le queríamos sacar la bota a las provincias que fueron sometidas. Y ese pacto pasó a propuestas concretas. También, evitamos una hiperinflación”.

Sobre las medidas que tomó desde que es jefe de Estado, aseguró: “Hicimos el ajuste más grande la humanidad, sacamos el cepo, aprobamos el RIGI”.

HM/DCQ