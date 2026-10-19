Jorge Macri busca ganar peso en la agenda internacional durante el II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas en Madrid

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, viajó a Madrid para participar del II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas, una reunión que comenzó este lunes 19 y continuará el martes 20, con una agenda centrada en la seguridad, el desarrollo económico, la innovación tecnológica y la planificación urbana.

Su rol será central en las deliberaciones como copresidente de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), una red que reúne a gobiernos locales de América Latina, España, Portugal y Andorra. Comparte ese cargo con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, con quien encabezará la firma de la Declaración Iberoamericana de Alcaldes y Alcaldesas, un documento que sintetiza las prioridades compartidas.

La declaración será presentada al rey Felipe VI durante una audiencia en el Palacio de la Zarzuela.

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La primera edición del Encuentro de Ciudades Iberoamericanas se realizó en Madrid en 2024

El rey Felipe VI de España y la reina Letizia

En el encuentro, Macri expondrá sobre el uso de la inteligencia artificial y los datos para modernizar el Estado, con foco en cómo las nuevas tecnologías pueden mejorar los servicios públicos y agilizar las respuestas de la administración porteña.

Representantes de más de veinte ciudades participaron del primer Encuentro de Ciudades Iberoamericanas

Jorge Macri evalúa que las elecciones porteñas sean en octubre junto con las nacionales

El encuentro, organizado por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), continúa el camino iniciado en 2024, cuando representantes de más de veinte ciudades firmaron un documento que puso el foco en la sostenibilidad, la inclusión social, la digitalización y la seguridad.

Su idea era que las necesidades de las ciudades también tuvieran lugar en la agenda de la Cumbre Iberoamericana, que ese año se realizó en Ecuador.

A la cita de Madrid asiste una treintena de alcaldes y alcaldesas, además de representantes de organismos internacionales, empresas y organizaciones de la sociedad civil. Se desarrolla en el Centro Cultural Conde Duque y forma parte del calendario oficial de la Conferencia Iberoamericana, como antesala de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

Otro de los puntos de la agenda será la presentación de la Alianza Iberoamérica 500+, una iniciativa vinculada al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) que busca promover proyectos conjuntos entre ciudades para preservar su patrimonio histórico y planificar su crecimiento a largo plazo. Jorge Macri formalizará la adhesión de Buenos Aires a la declaración de intenciones para crear la alianza.

XXI Asamblea General de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI)

El martes, Macri participará de la LVII Reunión del Comité Ejecutivo de la UCCI, donde se definirán las prioridades de trabajo de la organización para el próximo período. Lo acompañarán Fulvio Pompeo, secretario general y de Relaciones Internacionales de la Ciudad, y Ana Ciuti, subsecretaria.

La visita de Javier Milei a España

Javier Milei viajará a España para participar del Nueva Economía Fórum

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El presidente Javier Milei partirá este lunes a las 23 rumbo a España, donde tiene previsto arribar el martes para participar de actividades vinculadas con la economía y mantener reuniones con referentes políticos y académicos.

Su agenda presidencial incluye una presentación en el Nueva Economía Fórum, un encuentro con el profesor Jesús Huerta de Soto, una disertación en el marco del lanzamiento del Máster Universitario en Economía de la Escuela Austríaca y una reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

MV/LT